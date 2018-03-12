Купеподібний седан CLS загубився у тіні AMG GT 4-Door Coupe і його прем'єра на автосалоні у Женеві пройшла майже непоміченою.

Нова версія Mercedes-Benz CLS 450 4Matic отримала систему “м’якого” гірида та новий двигун. Цю модель можна назвати полегшеною версією GT 4-Door Coupe.

Компанія Mercedes-Benz представила Mercedes-Benz CLS ще у 2017 році на автошоу у Лос-Анджелесі, проте виробництво моделі стартувало лише наприкінці січня цього року. І хоча перші замовники ще не встигли отримати свої автомобілі, до Женеви німецький автогігант підготував оновлення моделі.

Новинка отримала трилітровий силовий агрегат максимальною потужністю до 367 кінських сил, що поєднується з системою “м’якого” гібрида EQ Boost, який забезпечує додаткові 22 кінських сили. Загальна потужність CLS 450 становить 389 к.с. і 400 Нм крутного моменту. CLS оснащується роботизованою 9-ступеневою трансмісією G-Tronic. Пізніше цього року має з’явитися більш потужний та динамічний AMG CLS 53.

Фото: Autoevolution

Салон чотиридверного купе за дизайном ідентичний моделі E-Class. Однак різниця у колісній базі та похилий дах CLS відчутно зменшують простір для пасажирів заднього ряду.

Для нового CLS-Class запропонована система автономного управління Distronic і Active Steering Assist, що допомагає автомобілю самостійно пересуватися багатополосною трасою, виконуючи маневри на швидкості до 180 км/год.

У Німеччині модель оцінюється у 71 000 євро.

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