Перша модель нового суббренду шведської марки відсвяткувала європейський дебют на Женевському автосалоні. Виробник розкрив нові деталі про купе.

Купе Polestar 1 можна замовляти вже з наступного тижня, внісши депозит у 2500 євро. Попит перевищив пропозицію вже у кілька разів.

Компанія оголосила, що буде випущено усього 1500 Polestar 1, однак до цього часу більше 6000 людей виявили бажання придбати гібридне купе. Щоб задовольнити хоча б половину запитів, виробництво доведеться подвоїти, але операційний директор Polestar Джон Гудман заявив AutoExpress, що це можна буде легко зробити.

Читайте також: Lexus стане виробником яхт

Цікаво, що досі не оголошена вартість моделі. Покупцям пропонується внести депозит у 2500 євро, а фінальна вартість моделі, за даними видання AutoExpress може складати 150 чи навіть більше 185 тисяч доларів. Однака генеральний директор Polestar Томас Інглент заявив, що “Polestar буде підписним сервісом на 100 відсотків”. Тобто покупці, фактично, покупцями не будуть, а лише користуватимуться автомобілями за абонплату. Попереднє замовлення можна зробити, починаючи з 13 березня. Спочатку замовлення зможуть оформити мешканці США, Швеції, Німеччини, Норвегії, Китаю та Нідерландів. Трохи згодом до цього списку приєднається ще 12 країн.

Polestar 1 стане єдиним гібридом бренду – інші моделі будуть чистими EV. Слідом за купе мають з’явитись седан та кросовер. Силова установка моделі складається з 2-літрового бензинового двигуна, двох електродвигунів та трьох акумуляторних батарей. Загальна потужність моделі – 600 к.с. На повному заряді батарей купе здатне проїхати до 150 кілометрів – Polestar заявляє, що це найбільший автономний пробіг на електриці серед нинішніх гібридних авто.

Фото: Vlad Savov / The Verge

Також цікаво: Універсал з 300 "конями" під капотом: Seat Leon Cupra ST R