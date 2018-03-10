Вже наступного року виробник люксових автомобілів обіцяє явити світу своє нове творіння - розкішний моторний човен.

Дім, дерево, син? Заповіді сучасного чоловіка можуть бути такими: вілла на морському узбережжі, гібридний Lexus, яхта Lexus. А залишити свій слід в історії можна й опинившись на сторінках “Форбс”.

Минулого року Lexus показав концептуальний моторний човен Sport Yacht. Дизайн був розроблений Lexus, технічне оснащення – від Toyota Marine Division, а збудоваий на верфі Marquis-Larson Boat Group у Вісконсіні. Яхта була створена у штучному екземплярі. Нещодавно яхта отримала приз міжнародної корабельної виставки Yokohama International Boat Show. Під час нагородження, виконавчий директор Toyota Шігекі Томояма повідомив, що компанія має наміри налагодити серійний випуск Lexus Yacht та розпочати глобальні продажі.

Першим 20-метрову яхту обіцяно американцям – початок продажів на ринку США намічено на кінець 2019 року. Слідом замовлення почнуть приймати від японських покупців – на початку 2020 року. Будівництво Lexus Sport Yacht довірено тій же верфі Marquis-Larson.

Фото: Lexus

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