На думку відвідувачів автошоу, ним став кіт-кар Sin S1.

Британська кузовна компанія Sin Cars показала в Женеві свій модульний спорткар S1. Якщо хтось захоче його замовити незважаючи на дивний зовнішній вигляд, у покупця буде величезний вибір комплектації машини. Адже вона створюється на трубчатій рамі, на яку можна підібрати як панелі кузова, так і силові агрегати.

Автомобіль можна зробити кабріолетом чи купе, поставити в нього бензиновий двигун, гібридний чи навіть повністю електричний.

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При цьому бензинові проявляють чудеса динаміки. Так, 2,0-літровий розганяє чудо-мобіль до сотні за 2,8 секунди, а 3,5-літровий – за 2,5 секунди. А сумарна потужність гібриду становить 450 к.с.

Замовити це чудо дизайну можна буде вже в наступному році. Вартість Sin S1 становитиме щонайменше 50 тис. доларів. Автомобіль можна замовити у виконанні для треку та для доріг загального користування.

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