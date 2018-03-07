Найшвидші Mercedes з додатковим маркуванням з трьох букв зазвичай виступають в ролі ікони – ними часто милуються і рідко купують. Саме тому їх виробництво штучне.

На женевському автосалоні придворне тюниінгове ательє Mercedes презентувало новинку - Mercedes AMG GT. Чотиридверне купе приголомшливого дизайну.

Автомобіль побудований на платформі Mercedes E-классу. Очікується, що чотири дверне купе буде мати туж саму агрегатну базу, що й AMG E63. Прискорювати нове купе буде V-образна вісімка з двома турбінами, що здатна розвивати максимальну потужність в 630 к.с.

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Що правда можливо і застосування сучасних технологій - гібридного приводу сумарною потужністю 800 л.с. На єлоктротязі така версія зможе проїжджати до тридцяти кілометрів.