У кваліфікаційних заїздах Volkswagen I.D. R Pikes Peak показав найкращий час.

Цього року на старт перегонів Pikes Peak Hill Climb вийдуть 62 автомобілі та 24 мотоцикли. Гонка стартує післязавтра – 24 червня, а поки що проводяться кваліфікаційні заїзди. І лідером поки що є електричний Volkswagen I.D. R Pikes Peak.

Перегони Pikes Peak International Hill Climb проводяться у США з 1916 року. Два роки тому новозеландський гонщик Різ Міллєн на латвійській машині eO PP100 (1600 к.с. подолав підйом довжиною 19,99 ка за 8 хвилин і 57,118 секунди. Головною метою електрокара Volkswagen I.D. R є подолання цього рекорду.

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Пілотом команди VW став Ромен Дюма, котрий неодноразово здобував перемоги для німецького виробника у інших гонках. І вибір, здається був правильним, оскільки під час кваліфікації він показав дуже добрий результат. Volkswagen I.D. R Pikes Peak під управлінням Дюма подолав відрізок довжиною 8,3 кілометри за 3:16.083. Результати кваліфікації визначають стартовий номер боліда і VW має усі шанси стартувати першим і приїхати до фінішу за найкоротший час.

Пропонуємо до вашої уваги галерею з кваліфікаційних заїздів цього року і відео рекордного заїзду Різа Міллєна.

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