Захоплення лідера країни автоспортом вже стало широко відомим. Він бере участь у раллі, а від недавна ще й узяв на себе роль конструктора і механіка.

Справжній чоловік не боїться вимастити руки у машинному мастилі. Навіть якщо має у своєму розпорядженні цілий штат механіків та підручних. Такий от він – Гурбангули Бердимухамедов, президент Туркменістану.

Раніше лідер східної країни вже не раз ставав об’єктом уваги ЗМІ через своє захоплення автоспортом, адже 62-річний Гурбангули сам править ралійними болідами й іноді навіть приходить до фінішу першим. Цього ж разу президент узявся самостійно будувати собі бойового “корча” для ралі-рейдів.

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Над позашляховиком для ралі-рейдів глава республіки працював разом зі своїм сином Сердаром. Якщо вірити цьому відео, для створення всюдиходу від креслень до готового авто їм знадобився усього лише один день. Фантастична майстерність! Після того, як автомобіль був готовий, його протестували у бойовому режимі.



Фото: Зверніть увагу на персональний логотип Бердимухамедова на козирку шолома / mintradefer.gov.tm

Як і годиться справжньому конструктору, президент Туркменії спочатку зробив кілька ескізів, потім перейшов до креслень, а далі – й до самостійного виготовлення деяких необхідних деталей. Основною частиною переобладнання позашляховка під ралі-рейди став новий каркас безпеки.

Як повідомляє видання “За Рулем”, президент Туркменістану, працюючи над дизайном свого боліда, використовував національні елементи і символіку ралі-рейду “Амуль-Хазар 2018”.

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