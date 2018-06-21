Автівки на єврономерах можна часто помітити не тільки на українських дорогах, а й у деклараціях чиновників. До того ж і там, і там їх кількість продовжує невпинно зростати.

Як показало нещодавнє дослідження, у держслужбовців протягом минулого року їх кількість збільшилася майже у два рази.

Читайте також: Закони Южаніної щодо легалізації "євроблях" не включили в порядок денний

Минулого року ми вже підраховували “євробляхи”, а тепер вирішили з’ясувати, що змінилося протягом 2017-го і перших п’яти місяців 2018-го. Якщо у щорічних деклараціях за 2016 рік автівок на іноземній реєстрації було 295, то за підсумками 2017-го їх стало вже 564.

Щороку подвоюється і динаміка їх приросту: якщо у 2016 році чиновники пригнали 52 “євробляхи”, то у 2016 - вже 136, у 2017 - 269. Протягом січня-травня 2018-го вони встигли придбати 430 транспортних засобів у іноземних громадян або компаній. Щоправда, чи будуть вони розмитнені, чи залишаться на іноземній реєстрації, можна буде побачити лише у щорічних деклараціях.

Якщо пересічні українці зазвичай приганяють собі вживані бюджетні автівки, то у держслужбовців нерідко можна побачити більш представницькі моделі. Зокрема, ми нарахували 16 BMW X-серії, 16 Mercedes-Benz S або ML-класу, 9 позашляховиків Mitsubishi Pajero чи Outlander, 7 Jeep Grand Cherokee, 7 Volkswagen Touareg або Tiguan, 5 Lexus і 4 Land Rover Freelander.

Серед найбільших шанувальників “євроблях” знову лідирують представники Закарпаття. Перше місце вже другий рік поспіль посідає депутат Ужгородської міської ради Михайло Чурило. Якщо у 2016 році він орендував BMW 750 і Mercedes-Benz S350 у чеських компаній, то у 2017-му до них додалася ще й третя автівка - Mercedes-Benz S500.

На другому та третьому місцях рейтингу опинилися брати Ярослав і Василь Думини із міста Рахова на Закарпатті. Перший є депутатом міської ради, другий - районної. Ярослав Думин задекларував Mercedes-Benz GLC і Mini Cooper на польській реєстрації, а Василь - Jeep Grand Cherokee і Audi A6 Limousine. Цікаво, що Jeep Grand Cherokee і Mini Cooper записані на польську компанію “Du-men Sp.z o.o.”, засновниками якої є самі Ярослав і Василь Думини.

А от депутат Запорізької обласної ради Артур Гатунок у 2017 році придбав собі люксову Maserati Ghibli 2013 р. в. У щорічній декларації він вказав її на праві користування від американської компанії, але у травні 2018 року подав форму змін, у який повідомив, що авто було розмитнене і оформлене на нього самого.

Читайте також: Сума платежів за легалізацію "євробляхи" - 2500-3000 євро

Замикає п’ятірку фіналістів депутат Луцької міської ради Микита Рабан, який їздить на Chrysler Crossfire на литовських номерах. За кермом цієї автівки його вже помічали представники місцевих ЗМІ й у своєму коментарі Микита Рабан заявив, що таким чином він намагається “бути ближчим до народу” і демонструє солідарність із простими українцями, які їздять на “євробляхах” і виступають за здешевлення розмитнення.