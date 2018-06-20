Нові законопроекти, які зараз пропонує прийняти голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, зроблять можливою легалізацію в Україні вживаного авто за 2500-3000 євро.

При формуванні платежів за легалізацію буде грати роль вік автомобілю, його ціна та об'єм двигуна. Таким чином за старі авто з великими моторами доведеться платити більше, а за новіші малокубатурні менше. Також свою роль буде відігравати ціна авто заявлена на митниці.

Читайте також: Skoda Superb "на бляхах" - з прицілом на утилізацію

На думку пані Южаніної саме цей параметр буде найбільш придатним для маніпулювання. Тому йому надається не таке велике значення. Левову частку платежів складатиме акциз, який розраховується виходячи з віку авто та об'єму двигуна.

Нагадаємо, що відповідні законопроекти вже подані у Верховну раду (№ 8487 і № 8488). За цим посиланням можна ознайомитись з таблицею, за допомогою якої відбувається розрахунок суми акцизу. До нього ще потрібно додати 20% НДС та 10% ввізного мита від вартості авто.