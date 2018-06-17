Skoda Superb з європейською реєстрацією не дуже часто зустрічаються на українських дорогах. Набагато частіше ці авто мають українську прописку. Цей фактор перетворює Суперб "на бляхах" у перспективного донора для авто з українською реєстрацією.

Років 10-15 тому Skoda Superb користувався добрим попитом в Україні. Великий і комфортабельний автомобіль за розумні гроші спокушав багатьох. Привабливу ціну вдавалося зробити завдяки українській збірці, яка не сильно позначалася на якості авто. В ті часи вітчизняним виробництвом вважали навіть великовузлове складання, яке, по суті, просто дозволяло заощадити на податках. Сприяв продажу і кредитний бум.

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Skoda Superb першого покоління мав як багаті, так і доступні комплектації



Зараз за Skoda Superb першого покоління, який випускався з 2001 по 2008 рік, українські власники хочуть продати від 6 000 до 10 000 доларів. Аналогічні пропозиції з іноземною реєстрацією варіюються в діапазоні від 2 000 до 6 000 доларів, що теж не мало, як для старого авто з умовно законною схемою експлуатації.

Кузов Шкода Суперб

Але високо цінують Superb не дарма. Одна з його переваг – непогано захищений від корозії кузов. Іржа іноді долає тільки частини машини, погано відновлені після ДТП. Лише у особливо запущених екземплярів можна побачити сліди корозії на порогах і задніх колісних арках. Але це швидше виняток. Переважна більшість Skoda Superb щодо кузова знаходяться в хорошому стані.

Кузов Шкода Суперб має непогану корозійну стійкість. Навіть машини старше п'ятнадцяти років рідко страждають рудою хворобою.

Мотори Шкода Суперб

Моторна гамма поширених в нашій країні авто з українською реєстрацією не тішить різноманітністю. У переважної більшості Superb під капотом встановлений бензиновий турбірованинй мотор об'ємом 1,8 л. Дизелі об'ємом 1,9 і 2,5 л. зустрічаються рідко, як і V-подібний шестициліндровий мотор, об'ємом 2,8 л.

На багатьох Skoda Superb з європейської реєстрацією встановлений V-образний дизельний мотор об'ємом 2,5 л.



Авто з європейською реєстрацією, навпаки, в більшості випадків обладнані дизельними моторами. Топовий 2,8 л. знайти складно, зате іноді зустрічається екзотичний для нас бензиновий 1,4 л.

Найпоширеніший двигун Superb

Бензиновий турбомотор об'ємом 1,8 л. при правильному і своєчасному обслуговуванні здатний проїхати і 600 і навіть 800 тис. км. Але це не означає, що він не доставляє проблем. Одне з його слабких місць – турбонагнітач. Після 250-300 тис. км. пробігу він потребуватиме заміни або реставрації (400-600 доларів).

Турбований бензиновий мотор об'ємом 1,8 л. часто зустрічається на Superb з українською реєстрацією



На цьому ж пробігу, якщо не раніше, виникають проблеми з ланцюгом ГРМ, який розташований в задній частині двигуна між розподілвалами та натягувачем цього ланцюга, який в деяких версіях цього двигуна (AGN) також виконує функції фазорегулятора. Ціна самого ланцюга 40-80 доларів. Натягувача – 200-250 доларів за оригінальну деталь. Вартість роботи з їх заміни – 100-150 доларів.

Гідравлічний натягувач ланцюга виконує також функцію фазорегулятора



Але найсумніше, що зірочки розподілвалів незнімні і при їх зносі доводиться міняти не тільки ланцюг та натягувач, а й обидва розподілвала, а це вже по 400 – 500 доларів за кожен. Саме тому дзвінкі звуки, які доносяться з задньої частини двигуна – серйозний аргумент для торгу або відмови від покупки. Бюджет усунення такої несправності може легко досягти 1000-1500 доларів.

Шестерні розподілвалів незнімні – при їх зносі або пошкодженні доводиться міняти розподілвали цілком.



Ще однією особливістю цього мотора можна назвати підвищені вимоги до встановлюваного ГБО. Наявність турбіни і газорозподільний механізм, що складається з п'яти клапанів на кожен циліндр, висувають особливі умови для роботи газових установок. У разі неправильного встановлення або налаштування ГБО двигун дуже швидко виходить з ладу.

Для планової заміни ременя ГРМ потрібно знімати бампер, підсилювач та всі радіатори. Звідси і висока ціна за роботу.



Має свої особливості і його планове обслуговування. У Skoda Superb першого покоління всі мотори встановлені поздовжньо і максимально зсунуті вперед. Відповідно, для планової заміни ременя ГРМ доводиться демонтувати передній бампер, підсилювач та всі радіатори. Через трудомісткість, вартість заміни ременя ГРМ з урахуванням вартості запчастин досягає 250-300 доларів.



Дизельні мотори Skoda Superb мають ті ж складнощі із заміною ременя ГРМ, що і бензинові агрегати. Схожий у них і ресурс турбонагнітача, як і ціна його реставрації. Але до всього цього додається ще деталі паливної апаратури. ПНВТ, як правило, виходжує 300-400 тис. км, але неякісна солярка здатна вивести його з ладу набагато швидше. Реставрація обходиться у 400-600 доларів.

Реставрація турбіни, яка вийшла з ладу, обійдеться у 250-400 доларів



ПНВТ, що вийшов з ладу, в багатьох випадках пускає стружку, яка вбиває форсунки. Після таких випадків їх не завжди вдається відновити. Кожна нова форсунка коштує 250-300 доларів.



Зустрічаються на Skoda Superb і чотирициліндрові дизельні двигуни, обладнані насос-форсунками (мотори з маркуванням ATD, AXR і ASZ). Вони дуже вимогливі до якості палива і в разі заправки неякісним дизелем можуть завдати серйозного удару по бюджету. Ціна кожної нової оригінальної насос-форсунки – 650-700 доларів. Робота по заміні – 200-400 доларів в залежності від апетитів сервісу.

Насос-форсунка – досить складний і дорогий вузол



Особливо витратний в утриманні топовий дизель об'ємом 2,5 л. Детально про його слабкі місця можна прочитати в матеріалі чому не варто купувати Audi A6 "на бляхах". Мотори у цих автомобілів ідентичні, як і схеми його розташування.

Коробки передач Skoda Superb

Механічні коробки передач, як п'яти так і шестиступінчасті, можна вважати безпроблемним агрегатами – ламаються вони вкрай рідко. Складніше з автоматами – їх нормальний ресурс 300-400 тис км. Вбити АКП можна тривалими пробуксовками, частими динамічними стартами і несвоєчасним обслуговуванням. Зустрічаються у автоматів, які ставили на Skoda Superb першого покоління, і проблеми з електричною частиною – зовнішні джгути проводки і датчики іноді окислюються і "зводять з розуму" блоки управління.

Автоматичні коробки передач вимагають якісного і своєчасного обслуговування

Підвіска Шкода Суперб

Передня підвіска досить складна, на кожне колесо припадає по чотири алюмінієвих важеля. В українських умовах більшість деталей виходжують по 50 – 80 тис. км. Однак міняти деталі підвіски поодинці не рекомендується. Комплект неоригінальних тяг, важелів і рульових наконечників коштує близько 250 – 400 доларів. Міняти їх всіх краще одним заходом.

Передню підвіску краще міняти комплектом



Пружини і амортизатори, як в передній, так і в задній підвісці служать по 150 – 200 тис. км. Бюджет на заміну всіх пружин і амортизаторів складе 300-400 доларів.



Встановлена ззаду балка постраждати може хіба що у ДТП. При нормальній експлуатації їй потрібна лише заміна пари сайлентблоків раз на 150-200 тис км. Бюджет такої операції – 100-150 доларів.

Електрика Skoda Superb

У електричній частині Superb іноді видає сюрпризи, але їх досить легко діагностувати – для цього потрібен ноутбук або планшет з USB роз'ємом і діагностичний “шнурок” VAG COM або його русифікована версія “Вася Діагност”. Ціна діагностичного приладу – 30-50 доларів. Практично всі операції, пов'язані з діагностикою, можна проводити самостійно – інтерфейс програми простий і інтуїтивно зрозумілий.

Прилад для діагностики електрообладнання коштує 30-50 доларів

Рекомендація “Авто24”

Skoda Superb – комфортний і відносно недорогий (у порівнянні з однокласниками) в утриманні автомобіль. Як показує практика, недарма бензиновий мотор об'ємом 1,8 л. є найпопулярнішим. Саме на авто з таким мотором варто звернути увагу при покупці.

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У випадку експлуатації за напівлегальними схемами "євроблях" Skoda Superb має деякі переваги перед подібними за ціною і конструкцією Audi A6 та Volkswagen Passat B5. Деталі, особливо кузовні, користуються непоганим попитом. Відповідно, здати Superb на розбирання можна набагато вигідніше. А якщо дозволяють час і сили – можна самому розпродати авто по частинах.