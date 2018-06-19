Депутати Верховної Ради не захотіли розглядати законопроекти по "євробляхам", які запропонував комітет Ніни Южаніної. Документи навіть не були включені в порядок денний.

Передбачалося, що законопроекти №8487 та №8488 будуть включені до порядку денного ще вчора, 19.06.2018, але зараз поточний статус обох законопроектів “підвішений”. Коли їх мають розглядати народні обранці – невідомо.

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Виявилось, що тексти обох документів не повністю узгоджені з активістами спільноти власників авто з іноземною реєстрацією. “Законопроект - це всього лише цифри, а цифри завжди можна коригувати, вносити поправки і зміни. Але ми бачимо, що депутати знову “забивають” на проблему. Вони ігнорують те, що потрібно великим масам людей”, - обурюється один з керівників співтовариства.

Як би там не було, тепер зміст законопроектів не є таємницею, а значить, активісти можуть коригувати свої дії під нові дані. “Ми будемо розглядати питання про зміни або уточнення до тексту закону. Після того, як ми витягли офіційний документ з сайту ВР, наші юристи працюють вже добу. Наше завдання - “дотиснути” депутатів перед виборами. Це наш єдиний шанс зробити закон, який дав би всім українцям шанс за доступними цінами розмитнювати автомобілі”, - говорить активіст.

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Нагадаємо, активісти вимагають включити в закон норму, що дає можливість розмитнювати авто за зниженими ставками для ветеранів АТО (і взагалі бойових дій), а також для людей з інвалідністю та багатодітним сім'ям.