21 червня відбудеться перший етап оновленого Чемпіонату України з шосейно-кільцевих перегонів на легкових автомобілях Ukrainian Touring Championship (UTC).

Нова команда організаторів, на чолі з досвідченим автоспорстменом Ігорем Скузом запускає Чемпіонат України з шосейно-кільцевих перегонів на легкових автомобілях. Цього року відбудеться чотри етарпи на столичному полігоні "Чайка" в шести классах - серед легкових авто та формул E-8.

"Ми поставили перед собою амбітну мету виростити український чемпіонат до рівня європейського ETCR і WTCR. Природно, це завдання не в рамках одного сезону. Ми будемо планомірно працювати, щоб привнести в український чемпіонат все те найкраще, що вдалося почерпнути, беручи участь в міжнародних змаганнях", - каже Ігор Скуз.

Зміни у формулі проведення етапів зроблять турнір більш видовищним і цікавішим для вболівальників, запевняють у FAU. Раніше етап розтягувався на 2-3 дні, тож турнір був трохи затягнутим. Зараз глядачів у рамках етапу чекає одна загальна гонка, яка проходитиме в суботу. На старт має вийти 25-27 пілотів. Щоб більше українців мали змогу побачити змагання, вперше за історію кільцевих перегонів пряма трансляція події буде вестись національним телеканалом – НТН.

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Гостей автодрому "Чайка", де цього року пройдуть всі чотири етапи чемпіонату України з шосейно-кільцевих перегонів, чекає низка подій. Зокрема, у всіх охочих буде можливість проїхати на "дрифт-таксі" (дрифт - майстерність керованого заносу автомобіля). На автодромі працюватимуть фуд-корти, де глядачі зможуть підкріпитися.

Серед планів організаторів на 2019 рік – заміна застарілих ВАЗів на більш сучасні авто, залучення спонсорів, проведення міських етапів чемпіонату в Одесі, Дніпрі та Львові.

Перший етап нового чемпіонату на "Чайці" відбудеться в суботу, 23 червня, вхід для відвідувачів – вільний. Другий, третій і четвертий етапи змагань заплановані на осінь.

Нагадаємо, що український ралійний чемпіонат вийде на новий рівень.