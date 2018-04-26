Принаймні, так обіцяють організатори 25-го Чемпіонату України з авторалі. Передумови є – поява генерального партнера та бажання іноземних спортсменів змагатись в Україні.

Чемпіонат України з авторалі у 2018 році буде складатися з п’яти етапів: "XVI ралі Галіція" у м. Трускавці 4-6 травня, "Умань" 9 червня, "Столиця" 7 липня у м. Києві, "Чумацький шлях" 8 вересня у м. Херсоні та "Трембіта" 5 жовтня у Івано-Франківській області. Про це повідомили представники Автомобільної федерації України та генеральний партнер цьогорічного чемпіонату – компанія GLUSCO.

Мережа автозаправних комплексів Glusco надаватиме системну підтримку події на всіх 5 етапах. "Це забезпечить більш високий рівень організації змагань, зможе наблизити їх до європейського рівня", - впевнений представник ФАУ Олександр Фельдман.

"Вже на перший етап у Трускавці подали заявки багато іноземних спортсменів – з Литви, Польщі, Німеччини і можливо, Франції, - каже ПР-директор ЧУ Юлія Матвеєва. – Вони приїдуть змагатись вперше з 2013 року".

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"Після того, як єдиний міжнародний етап українського ралі в Ялті перестав проводитись, до України перестали приїжджати іноземні гонщики, - говорить чемпіон України з ралі Борис Ганджа". – Але українські траси унікальні, вони мають гравійне покриття, на якому дуже добре тренуватись до більш серйозних етапів чемпіонату світу. Тепер цим будуть користуватися спортсмени з сусідніх країн. А вітчизняні спортсмени побачать, чи зможуть їм скласти конкуренцію на рідних трасах".

"Автоспорт нам близький по духу: швидкість, драйв – це не лише про ралі, але й про те, як наша компанія стрімко ввірвалась на український ринок і як долатиме складні траси та різкі повороти. Ми надаватимемо спонсорську підтримку в рамках Чемпіонату України з ралі на усіх етапах перегонів у п'яти містах", - коментує директор департаменту маркетингу компанії Glusco Юлія Жаткіна.

Організатори та партнери сподіваються, що цьогорічний чемпіонат пройде на найвищому рівні й стане яскравою подією в світі автоспорту.

Нагадаємо, що перегони боліда Formula E проти двох літаків показали на відео.