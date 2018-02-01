Ведучий популярного автомобільного шоу та його партнер ледь не згоріли у автомобілі. Кріс Харріс та Едді Джордан залишились здоровими та неушкодженими, а от автівка згоріла дотла

Під час зйомки чергового епізоду популярного автомобільного шоу Top Gear на ралі Монте-Карло загорівся спорткар Alpine A110. Пожежники не встигли вчасно загасити полум’я і автомобіль перетворився на попіл. Під час інциденту за кермом автомобіля перебував Кріс Харріс, а на пасажирському кріслі знаходився Едді Джордан, що виконував роль штурмана. Точні причини займання поки що невідомі.

Харріс і Джордан були одягнені у спеціальні вогнетривкі комбінезони, що допомогло обом уникнути опіків і травм – вони покинули автомобіль до того, як полум’я розгорілося на повну силу.

Учасники ралі “Монте-карло” Кріс Харріс та Едді Джордан на Alpine A110.

“На жаль, автомобіль втрачено. Мені завжди було сумно бачити знищення красивого автомобіля”, – прокоментував прикру подію ведучий шоу Кріс Харріс.

Палаючий Alpine A110.

“Ралі Монте-Карло було мрією для мене. Поїздка на автомобілі по трасі була прекрасна, Кріс чудово керував спорткаром. Це така ганьба, що ми провалили тест машини. Однак треба розуміти, що таке іноді відбувається”, – додав Едді Джордан, колишній власник команди Формули-1.

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