Жива демонстрація можливостей автомобіля з автопілотом закінчилась аварією. На борту експериментального автомобіля Phantom AI знаходилися співробітники видання TechCrunch.

Phantom AI – експериментальний прототип, що має систему автоматичної навігації. Для демонстрації можливостей автономного керування засновник компанії Phantom Чан Кью Лі запросив журналістів видання TechCrunch провести тест-драйв автомобіля.

У ході поїздки відбувся неочікуваний дорожній інцидент, що закінчився зіткненням з автомобілем, що рухався попереду Phantom AI. Подія сталась на дорозі загального користування у США. Оскільки журналісти ґрунтовно підготувалися до поїздки, відео зіткнення, знято з усіх можливих ракурсів. Унікальні кадри було розміщено на офіційному каналі TechCrunch на YouTube.

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Стартап Phantom AI тестує системи автономного управління на автомобілях Hyundai Genesis. Окрім трьох журналістів TechCrunch, у автомобілі знаходилися два члени команди Phantom AI: президент і співзасновник Чан Кью Лі, а також засновник і генеральний директор компанії Хьюнг Чо.

Безпілотник рухався зі швидкістю 96 км/год, коли раптово з вантажівки, що їхала через один автомобіль попереду, на проїжджу частину впав погано закріплений сміттєвий бак. Nissan Rogue, що слідував за ним, різко натиснув на гальмо, щоб не врізатися в бак. Помітивши це, водій безпілотника застосував екстрене гальмування, але було вже пізно – Hyundai зіткнувся з Nissan на швидкості 32 км/год.

Genesis зазнав сильних пошкоджень, і хоча залишався все ще на ходу, радіатор почав протікати. Під наглядом копів його доставили до найближчої заправки

Чо сказав журналістам, що система автоматичного екстреного гальмування в такій ситуації повинна була б спрацювати і запобігти зіткненню, але під час тест-драйву була відключена, оскільки система все ще перебуває у стадії розробки і наразі вона занадто чутлива та часто спрацьовує без причини, тому цього разу її вирішили не вимкнути.

У результаті інциденту ніхто не постраждав. І хоча це може здатися дивним, але після аварії журналісти пересіли в інший безпілотний Genesis, щоб продовжити тестування, але вже по вулицях з не таким інтенсивним рухом і з меншою швидкістю.

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