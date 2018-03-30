Airbus A350, Boeing 787 Dreamliner та гоночний болід Formula E команди АBB зустрілись на аеродромі аби з'ясувати, котрий з них швидший.

Компанія Qatar Airways вирішила провести незвичайні перегони між електричним болідом Формули-Е команди АВВ під назвою Spark SRT_01E і двома пасажирськими лайнерами Boeing 787 Dreamliner та Airbus A350.

Спринт влаштували на території міжнародного аеропорту “Хамад”, що розташований у столиці Катару, місті Дохе.

За кермом боліда знаходився бельгійський гонщик Джером Д'Амброзіо, котрий виступає у Формулі-Е за команду Dragon Racing. Потужність Spark SRT_01E складає 270 кінських сил при вазу у 868 кг. Болід набирає швидкість у 100 км/год менш ніж за 3 секунди.

У свою чергу Airbus теж має непогані динамічні показники. Наприклад, літак здатен досягати швидкості у 260 км/год за 29 секунд, а його максимальна швидкість сягає відмітки у 944 км/год, тоді як електрокар не може їхати швидше 225 км/год. Що ж, результати заїзду – на відео.

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