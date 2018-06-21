Копію італійського суперкара дев'яностих побудували на основі японського спорткара.

Репліки бувають різними: одні незграбні й безглузді, інші – виглядають не гірше за оригінал. До якого типу відноситься ця копії Lamborghini Diablo SV – судіть самі.

Основою для репліки Lamborghini Diablo SV став культовий японський спорткар Honda/Acura NSX, повідомляє TopGir. І хоча NSXсам по собі цікавий та гарний автомобіль, з творінням італійських майстрів він ніколи не міг конкурувати. Це очевидно, хоча б тому, що вживаний Honda NSX початку нульових у нормальному стані сьогодні можна придбати у США за 60-70 тисяч доларів, тоді як за “Ламбо” такого ж віку просять мінімум 200 тисяч.

Фото: Репліка Lamborghini Diablo SV / topgir.com.ua

Скільки коштувала власнику конверсія – невідомо, однак навіть якщо вартість модифікації подвоїла початкову вартість NSX, проект був вартий роботи!

Також цікаво: Jeep Wrangler 6х6 від Bruiser Conversions отримав двигун Corvette