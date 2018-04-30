Дивний тренд започаткував Mercedes-Benz G63 AMG 6X6. Слідом за ним на світ з'явився шестиколісний Ford F-150 Raptor, а тепер ще й Range Rover.

Мало того, що Range Rover став шестиколісним, його ще й перетворили на пікап. Цікаво було б дізнатись, що, на думку авторів проекту, має перевозити власник у кузові – точно не мішки з цементом.

Німецьке ательє T. Fotiadis Design підготувало проект шестиколісного Range Rover до виставки яхт у Монако. За задумом автомобіль являє собою саме яхту, лишень сухопутну. Поки що автомобіль існує лише у вигляді 3D-проекту, та Теодор Фотіадіссповнений амбітних планів на його реалізацію.

Фотіадіс назвав своє творіння T. Fotiadis Superyacht Land Tender-SLT. Керівник ательє повідомив, що замовники зможуть вибрати Range Rover 6×6 з гібридною силовою установкою на основі 2-літрового двигуна, з 4,4-літровим дизельним V8 або ж з 5-літровим V8 турбо. Жива прем'єра унікального пікапа має відбутись на яхтовому шоу в Монако цього вересня.

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