Огляд компактного кросовера на українських дорогах від Авто 24.

Дебют Volvo XC40 відбувся у вересні 2017 року і до цього часу найменший шведський кросовер вже встиг здобути кілька престижних нагород, у тому числі Автомобіль року 2018 у Європі. За що ж його так уподобали вибагливі європейці і чи оцінять переваги ХС40 українці ми з’ясовували у ході короткого тест-драйву.

Перед нами перший у своєму роді компактний SUV від Volvo. Раніше шведи пропонували позашляхову версію хетчбека V40 під назвою V40 Crosscountry. Новий XC40 не є заміною для крос-хетча, а став самостійною моделлю. В основі кросовера – нова платформа CMA, котру шведському виробнику допомогли розробити китайці з Geely. Однак їхня допомога була скоріше фінансовою, ніж технічною. Натомість китайський автоконцерн отримав можливість використання цієї платформи у інших моделях марки - від хетчбеків і седанів до середньорозмірних кросоверів. Наприклад, СМА стала основою для першої моделі новоствореного бренду Lynk & Co – кросовера 01. При цьому творці СМА запевняють, що модульну платформу можна використовувати і для автомобілів з традиційними ДВЗ, і для гібридних моделей, і навіть електрокарів. Що ж, для початку оцінимо простіший варіант з дизельним двигуном, позначеним на кормі кросовера як D4.

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Навіть після знайомства зі старшими кросоверами Volvo - XC60 і XC90, компактний ХС40 не видається дешевою версією великих моделей. Ефектний дизайн у фірмовому стилі марки з впізнаваними фарами з «молотом Тора», двоколірний кузов, великі диски і високий кліренс (211 мм) – зовні він нічим, крім габаритів, не поступається «королю» та «кронпринцу». Volvo XC40 має габарити 4425/1863/1652 мм у довжину, ширину й висоту при колісній базі у 2702 мм. Жоден з конкурентів моделі не може похвалитись більшою базою.

У салоні різниця помітніша – тут відчутно менше місця, матеріали оздоблення подекуди простіші, але оснащення не гірше, ніж у старших моделей, та й в цілому сприймається, як і задумано, преміальним. Сидіння відмінно спрофільовані, мають електричне регулювання з широким діапазоном. Перед очима водія інформативний барвистий екран панелі приладів, а праворуч ще один, від фірмової мультимедійної системи Sensus, котра встановлюється навіть на базову модель. Вона не лише розважає, а й допомагає в управлінні – на цей екран виводиться зображення з камери заднього виду. Нам дістався ХС40 зі аудіо-системою преміум класу Harman/Kardon з 13 динаміками, у базової ж версії динаміків 8, а їх виробник не афішується. Якщо маєте можливість, не пошкодуйте додаткових коштів на Н/K – звучить ця система просто фантастично.

Ергономіка і практичність салону спереду – на вищому рівні. А от тому, хто сяде ззаду, буде не надто комфортно, оскільки сидіння дивану коротеньке, відстань до спинки переднього крісла – невелика, а спинка дивану не має регулювання нахилу. Об’єм багажного відсіку теж не рекордний, 460 літрів, тож незрозуміло, куди пішли усі ті 2702 міліметрів колісної бази.

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Однак є у ХС40 і певна перевага перед більшими моделями – дволітрові двигуни в нього під капотом здаються доречнішими. В Україні кросовер пропонується з дволітровими бензиновим і дизельним моторами, позначеними, як водиться у шведського виробника, Т5 та D4. Бензиновий агрегат має потужність у 250 кінських сил і 350 Нм, тоді як дизельний генерує 190 «сил» і 400 номів. Обидві модифікації поєднуються з 8-ступінчатою автоматичною коробкою передач Aisin. На тест нам дістався дизельний варіант у виконанні Momentum.

Дизель, як годиться, дещо гучніший за бензиновий агрегат і трохи повільніший. Однак зрозуміти це можна, лише одразу пересівши з одного на інший. Для того ж, хто знайомиться лише з D4, його гарчання не буде надто гучним, а динаміка – взагалі вражаюча. Коробка передач відмінно справляється зі своєю роботою, моментально реагуючи на педаль акселератора і підлаштовуючись під стиль водіння. Вона допомагає Volvo XC40 бути економічним чи динамічним, в залежності від ситуації. За даними виробника у середньому дизельний XC40 споживає 5,1 літри пального на 100 км і реальні цифри виявились близькими до паспортних: після 600 км пробігу борткомп’ютер показав середню витрату у 5,8 літрів.

Volvo XC40 не лише добре прискорюється і гальмує. Кросовер демонструє неабияку прохідну здатність на бездоріжжі завдяки високому кліренсу, повному приводу та коротким звісам. Спереду в кросовера – стійки Макферсон, ззаду – багатоважільна підвіска. Навіть 20-дюймові колісні диски, встановлені на тестовому автомобілі, не надто обмежують кросовер у виборі шляху. При цьому, під час прогулянки пересіченою місцевістю підвіска поглинає значну частину вібрацій та поштовхів.

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А на асфальті ХС40 розкривається у всій красі: плавний хід, чітка маневреність, гарний зв’язок з кермом і прогнозованість. Тут він поступається хіба що старшим моделям, обладнаним пневмопідвіскою і «пухкими» шинами. Для XC40, до речі, доступні колісні диски радіусом від 17 до 21 дюйму.



Підсумуємо. Сучасний дизайн у фірмовому стилі буде до вподоби молодій аудиторії. Широкий список обладнання для базової моделі і ще більший перелік додаткових опцій ставлять його в один ряд з ХС60 та навіть ХС90. А передові системи активної і пасивної безпеки гарантують, що найменший кросовер Volvo буде таким же захищеним, як і найбільший.

Серед конкурентів преміум-класу, таких як Audi Q3, BMW X1 та Mini Countryman, новий Volvo XC40 не пасе задніх, але коштує при цьому помітно дорожче. Наприклад повнопривідний Mini Countryman у найдорожчій комплектації оцінено у 1,2 млн гривень (як і топовий BMW X1), при початковій вартості у 690 тисяч (797 тисяч у Х1), тоді як найдоступніший Volvo XC40 обійдеться мінімум у 1,32 млн. Додавши до цієї суми ще двісті тисяч можна придбати топовий Mercedes-AMG GLA 45. Заплатити такі кошти за шведський компактний кросовер зможуть хіба що ті, хто вірить у легендарну безпечність Volvo.

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