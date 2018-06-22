Диво техніки зветься Mahindra TUV300 Plus.

Кросовер Mahindra TUV300 з’явився на індійському ринку у 2015 році і був семимісним. Версія Plus додає ще пару місць для пасажирів.

Для того, аби перетворити семимісний TUV300 на дев’ятимісний, творцям не прийшлось вносити суттєві зміни у конструкцію автомобіля. Колісна база кросовера лишилась незмінною – 2860 мм, а додатковий простір вдалось викроїти завдяки збільшенню заднього звісу. Загалом довжина TUV300 зросла на 405 мм до 4,4 метрів.

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Фото: Дев’ятимісний Mahindra TUV300 Plus / Mahindra

Індійський автовиробник наголошує, що дизайном інтер'єру TUV300 Plus займалось ательє Pininfarina, що належить Mahindra. Замість півторалітрового мотора версія Plus отримала потужніший дизель mHawk 2.2 продуктивністю 120 к.с. та 280 номів. У парі з ним працює безальтернативна шестиступінчата “механіка”.



Фото: Mahindra TUV300 Plus / Mahindra

У базовій комплектації новинки відсутні подушки безпеки і АБС, системи стабілізації у моделі немає в принципі, а для тих, хто сидить “в багажнику” навіть не передбачені паски безпеки. Додаткові крісла – складані. Якщо їх скласти, обсяг багажника становить 696 літрів, а зі складеною спинкою другого ряду крісел він збільшується до 888 літрів. Компанія Mahindra вже продає свої автомобілі в Європі, та навряд чи TUV300 Plus отримає “євровізу”.

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