Цікаво, від кого має захистити такий технологічний сейф? Адже зловмисників, що зуміли потрапити в салон автомобіля, навряд чи зупинить така перешкода.

Якщо раптом мільйонеру на Bentley Bentayga доведеться підвезти випадкового пасажира “нечистого на руку”, тепер можна не хвилюватись за свої цінності, адже в кросовера є сейф зі сканером відбитків пальців.

Людина, яка витратила 330-490 тисяч доларів на Bentley Bentayga, напевно, часто має у машині деякі цінні предмети. Зараз ці коштовні дрібнички можна зберігати безпечно, тому що Bentley пропонує спеціально оборудований защищений бокс.

Ідея облаштування таокго схову походить від відділу індивідуалізації компанії Mulliner Bentley. Захищений простір усередині центральної консолі має алюмінієву кришку зі сканером відбитків пальців. Технологія дозволяє власнику внести в базу даних сейфа кілька відбитків пальців, аби дружина чи дитина також мали до нього доступ.

Фото: Bentley Bentayga Mulliner / Bentley

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