"Це було схоже на танець зі смертю".

У Книзі рекордів Гіннесса з’явився новий незвичайний та навіть надзвичайний запис: незрячий чоловік став “найшвидшим сліпим, що вів автомобіль наодинці”.

Новий рекорд встановив поп-виконавець з Туреччини Метін Шентюрк, котрий спромігся розігнати Ferrari 430 до максимальних 303 км/год. Правда за результатами кількох заїздів судді вивели середнє арифметичне значення, але і цього виявилось достатньо для встановлення нового досягнення. У офіційному документі, виданому представниками “Книги” пану Шентюрку, зафіксована швидкість у 292,89 км/год, що на 6,89 км/год вище за попередній рекорд, встановлений британським сліпим 5 років тому. Заїзд проходив на злітно-посадковій смузі аеропорту довжиною у 4 км і шириною в 45 м.

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Вийшовши з автомобіля, Шентюрк заплакав від бурі почуттів, що його охопила. Він втратив зір у віці трьох років, але завжди відчував потяг до швидкості і адреналіну. “Ніколи не думав, що настане момент, коли я не зможу підібрати слів для того, щоб описати свої емоції. Я безмежно щасливий. Все це було схоже на танець зі смертю, але я радий своєму успіху”, – сказав Шентюрк.

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