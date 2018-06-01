На шляху від стоянки прокатної служби до аварії вона встигла записати відео для свого блогу.

Інцидент трапився у китайському місті Венлінг. Молода панянка узяла в аренду італійський суперкар і через кілька хвилин втратила над ним контроль та врізалась у огорожу.

На превеликий жаль для “героїні” уся пригода потрапила у об’єктив дорожньої камери, тож списати ДТП на несправність автомобіля не вдасться. На відео видно мокру дорогу і від занадто різкого руху керма під час маневру потужний суперкар заносить і він на чималій швидкості в’єжджає у огорожу, провокуючи ще кілька зіткнень інших автомобілів.

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За іронією долі за кілька секунд до аварії дівчина, записала відео прямо під час руху, у якому сказала, що вона “вперше за кермом Ferrari. Це справді дивовижне відчуття”. Можливо, якби вона не відволікалась на запис цього відео, аварія б не трапилась.

Як повідомляє видання Sohu News, жінка відключила контроль тяги на автомобілі перед аварією. Сподіваємось, суперкар мав гарну страховку, інакше жінці доведеться розраховуватись за нього з власної кишені.

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