Водій, звичайно, теж має неабияку майстерність.

Любителі оффроад-трофі оцінять вправність водія і його саморобного пікапа вибиратись з неймовірних положень та долати непрохідні каменисті ділянки.

Повний привід, довгохідна підвіска, блокування диференціалів, каркас безпеки, всюдихідні шини, лебідка… Так, усе це дозволяє долати перешкоди на шляху і їхати там, де немає дороги. Але коли справа доходить до справжніх труднощів, вирішальне значення має вправність пілота. І чоловік за кермом цієї блакитної “роздовбайки” точно знає, як порушувати закони фізики, аби дістатись туди, куди інші й не мріяли.

Відео було знято в Пенроусі, штат Колорадо, на одному з найбільш складних маршрутів на бездоріжжі для джипів та баггі.

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