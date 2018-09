Популярний на Заході челендж #InMyFeelings зачепив не лише дівчат та юнаків, але й чотирилапих.

У соцмережах набирає популярності новий флеш-моб, відомий за хештегами #InMyFeelings challenge, #KekeChallenge та #DoTheShigg.

Серед сотень відео з привабливими дівчатами, що трясуть сідницями під музику з машини, та подібних роликів з хлопцями, цей запис – найнезвичайніший.

Нагадаємо, усе почалось з однієї музичної композиції канадського репера Дрейка. У своєму треку під назвою In My Feelings він звертається до когось на ймення Кікі, читаючи реп про свої почуття, сексуальний потяг до дівчини і таке інше, як водиться у хіп-хоп музиці. Знайти подібні відео у мережі можна за тегом KiKi Do You Love Me Challenge (це один з рядків пісні).

На відео, знайденому на сторінці Unstoppable K9s у Facebook, семирічна вівчарка породи коллі на ім’я Супра, що належить Ані Гузман з Техасу. Собака не лише кумедно витанцьовує під музику, а ще й котить на дитячому самокаті і виробляє усілякі потішні трюки.

Власниця собаки говорить, що на те, аби навчити Супру кататись на самокаті, знадобилось 6-7 місяців і тепер вона дуже любить їздити на скутері чи скейті.

