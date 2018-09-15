Останнім часом українці все частіше привозять старі автомобілі з Америки. Наскільки вигідно везти такі машини через океан?

Автомобілі з США все частіше з'являються на українських дорогах. Це не обов'язково американські моделі – з Америки везуть "японців", "корейців" або навіть "європейців". Причому найсвіжіших років випуску. Іноді автомобілі з далекої Америки вести навіть вигідніше, ніж з "близькою" Європи.

Дійсно, багато хто чув, що в США автомобілі набагато дешевше, ніж в Україні. Наприклад, нова Toyota Camry в українського офіційного дилера коштує від 30 тис. Доларів, в американського – від 23,5 тис. Що стосується старих автомобілів, то різниця ще більше.

Причина дешевизни в тому, що США – найбільший авторинок в світі – там продається близько 18 млн. легкових автомобілів в рік! Наприклад, Ford продає близько 2,6 млн. автомобілів в рік, Toyota – 2,4 млн., Honda – 1,6 млн. автомобілів. Відповідно, і конкуренція між виробниками величезна. Результат – автокомпанії там заробляють на обсязі, а не на націнці, як в Україні. Тому і ціни нижчі.

Читайте також: як розмитнити авто без переплат

Американські зарплати в кілька тисяч доларів на місяць дозволяють купити автомобіль будь кому, навіть пенсіонеру. Тим більше, що американці зазвичай купують нові машини в кредит або лізинг з мінімальними відсотками, так що нова машина їм обходиться в 150–250 доларів місяць. Але якщо вона ламається, починається інша економіка.

"Вартість робочої сили в США дуже висока – 60-150 доларів на годину, і якщо автомобіль потребує ремонту, його дешевше продати, – каже Андрій Іванов з компанії Carsfromwest. – Особливо це стосується машин після ДТП. Наприклад, якщо після аварії спрацювала подушка безпеки, її заміна обійдеться в понад 1000 доларів. А якщо спрацювало кілька ейр-бегів? У випадку, коли вартість ремонту автомобіля перевищує 50% її ринкової вартості, машина здається в утиль. І виставляється на продаж через страховий аукціон Copart або IAAI". Саме такі автомобілі найвигідніше купувати в Америці.

Найбільш популярні аукціони у США.

Втім, не обов'язково брати биту машину – на аукціонах часто продаються за дуже привабливими цінами автомобілі після викрадення, граду, лізингу або прокату, за несплату кредиту, потопельники або після загорянь в салоні електроніки. "Такі машини коштують 50–60% від ринкової ціни США і відновлювати їх частіше за все не потрібно", – говорить Дмитро Буряк з компанії Carsfromwest. – Але треба бути дуже обережним, оскільки подібні машини нерідко приховують в собі приховані пошкодження. А їх можуть розпізнати тільки професіонали, які знають специфіку американського ринку вживаних автомобілів ".

На відміну від європейських автомобілів, у американських – прозора історія. Є маса сервісів, яка дозволяє дізнатися всю історію автомобіля – коли він був куплений, коли робили ТО, заміну коліс, деталей, чи був битим, що міняли і т.д. – Carfax, Autocheck, NMVTIS, EpicVin. Вони за невелику плату відкривають цю інформацію кожному бажаючому за VIN-номером автомобіля.

Невеликий і чесний пробіг – ще одна перевага автомобілів з США. Дороги там хороші, тобто підвіска не страждає. Хоча у американських моделей вона м'якше налаштована, ніж у європейських версій. "Пробіг на старих автомобілях з США завжди чесний – за його "скручування" передбачена відповідальність, у багатьох штатах навіть кримінальна, – стверджує Андрій Іванов. – При цьому сумарний річний пробіг рідко перевищує 10 тисяч миль на рік – інакше лізингові платежі збільшуються, а це невигідно власникам".

Через незначне пошкодження ремонт цієї Audi 2018 року у США обійдеться у $18 881, тому її продають за $9 800. В Україні її відновлення обійдеться у кілька разів дешевше.

Читайте також: один з найпопулярніших автомобілів зі США – Ford Fusion

Технічний стан автомобілів в США дуже гарний, а комплектації досить багаті. Якісний сервіс, відмінне паливо (часто – низькооктановий бензин), сухий клімат в південних штатах – ці фактори впливають на те, що машини там не іржавіють і добре обслужені.

Звичайно, є і мінуси. Привезти машину з США досить дорого, тому покупка автомобіля з Америки має сенс тільки для машин, які коштують в нас не менше 10–20 тисяч доларів. До того ж в США практично немає дизельних легковиків, з механічною коробкою передач, відсутні багато європейські бренди і моделі. У той же час на ринку багато економічних гібридних машин і електромобілів – адже саме з США приїхали більшість тих Nissan Leaf і Tesla, які сьогодні їздять по українських дорогах.

Нагадаємо, що у українців залишився останній шанс недорого привезти собі електромобіль.