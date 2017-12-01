Львівські митники розказали, як законно і дешево ввезти авто з Європи.

Напівлегальні схеми ввозу автомобілів з Європи на тимчасовій реєстрації має купу недорліків, серед яких основний – відсутність права власності на машину. Львівська митниця дає поради, як придбати вживану автівку законно та з мінімальним фінансовим тягарем.

Перша і головна умова – автомобіль, що ввозиться, має бути оснащений двигуном, котрий відповідає екологічним стандартам Євро-5. Такі машини зараз можна розмитнбювати за зниженим акцизом. Пільгове оподаткування діятиме до кінця 2018 року, тож восени митна служба очікує напвалу охочих ввезти собі автівку з-за кордону.

Читайте також: В Україні пропонують вилучати авто на іноземних номерах

Під час навчального семінару виконуючий обов’язки заступника начальника Львівської митниці ДФС Павло Македон розповів про важливі аспекти процесу розмитнення таких авто, повідомляє видання “То є Львів”.

Які вживані автомобілі можна завозити в Україну?

Дія пільгових акцизів поширюється не на всі вживані імпортні автомобілі. Автомобіль має бути випущений не раніше 2010 року та відповідати нормам Євро-5. Пільги на ввезення для власних потреб – раз на рік.

Пільгові ставки акцизів не застосовують до вантажних автомобілів. Перевірити, чи можна обране авто розмитнювати за пільговими ставками акцизу, допоможе інформація із українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). Автомобіль має відноситися до товарної позиції №8703 у класифікаторі.

Читайте також: Швейцарія заборонила імпорт дизельних Mercedes-Benz та Porsche

Рік виготовлення

Часто у технічному паспорті автомобіля є інформація лише про його першу реєстрацію, а даних про час його виготовлення немає. Якщо у техпаспорті зазначено, що перша реєстрація автомобіля відбулася у першому кварталі 2010 року, існує висока ймовірність, що він був виготовлений до 2010 року. Треба бути готовим, що працівники митниці перевірятимуть це. У таких випадках вони надсилають запити до офіційних дилерів у країни, де виготовили такий автомобіль, та встановлюють відповідну дату.

Чи відповідає авто стандарту Євро-5?

Якщо з роком виготовлення усе гаразд, треба перевірити, чи відповідає автомобіль стандарту Євро-5. Справа в тому, що саме з 2010 року у країнах Європи почали масово випускати автомобілі, які відповідають цьому стандарту. Однак в інших частина світу ситуація є іншою. Автомобілі зі США, виготовлені навіть у 2016 році можуть відповідати лише стандарту Євро-4. Можуть не мати стандарту Євро-5 й автомобілі, виготовлені після 2010 року, у Китаї, Японії, інших країнах. Без сертифікату відповідності стандарту Євро-5 автомобіль в Україні не розмитнюватимуть.

Також цікаво: Українець створив унікальний складинй каяк-рюкзак

Щоб вберегтися від такого прорахунку, можна скористатися онлайн-ресурсами, які дозволяють розшифровувати інформацію VIN-код автомобіля (номер кузова). Після введення 17 цифр VIN-коду автомобіля, користувач отримає набір даних, серед яких буде і відповідність екологічному класові. У цьому рядку вказують тип двигуна і його клас за системою Євро. Якщо зазначено, що двигун має клас Tier3 чи вищий, це означатиме, що двигун відноситься до Євро-5, а отже без проблем зможе пройти митне оформлення. Якщо ж двигун має клас Tier2 і нижче, вживаний автомобіль не можна буде розмитнити в Україні.

Об’єм двигуна

Ставки акцизу на імпорт вживаних автомобілів знизили з 1 липня 2016 року. Пільговий режим діятиме до 31 грудня 2018 року. Для продовження його дії необхідно буде прийняття відповідного законопроекту у Верховній Раді.

Також цікаво: Група вандалів підпалила більше 100 машин у Швеції (відео)

Пільгові ставки акцизів на вживані імпортні авто діють до кінця 2018 року. Варто врахувати, що за зниженими ставками акцизного податку можна розмитнити автомобілі з об’ємом дизельного двигуна до 2500 см3, а бензинового – до 3000 см3. До автомобілів із двигунами з більшим об’ємом пільгові ставки акцизу не застосовують.

Документи від продавця

Купуючи за кордоном автомобіль, від продавця необхідно отримати документи, які в подальшому будуть перевіряти митники: інвойс, техпаспорт автомобіля.

Інвойс (англ. invoice) – це документ, який застосовується у міжнародній комерції. Продавець вказує у ньому товар, його технічні характеристики, фізичний стан, умови постачання, відомості про себе і одержувача, і, звичайно, ціну. Ціна автомобіля, записана в інвойсі, буде в Україні відправною точкою для визначення його митної вартості, а відтак і розміру митних платежів, які необхідно сплатити.

Експортна декларація

Коли авто придбали, його ще необхідно зняти із реєстрації у країні придбання, оформити тимчасові номери, страхівку, а також оформити експортну декларацію, яка підтверджуватиме, що даний автомобіль продається закордон. У багатьох країнах ЄС, зокрема у Німеччині, експортну декларацію на автомобілі придбані у фізосіб оформляють одразу на митниці. Маючи таку декларацію, покупець пізніше зможе отримати відшкодування ПДВ, – на рівні 18-20% від вартості авто у ЄС.

На кордоні

У пункті пропуску на кордоні водієві необхідно мати оригінал інвойсу та техпаспорта. Ці документи перевірятимуть. як основні документи на автомобіль. Митники складатимуть документ контролю доставки товару на митницю призначення та акт митного оформлення.

Читайте також: Обурені селяни перекрили в`їзд до Черкас

Документ контролю доставки складають, коли на рахунок митниці уже зарахована сума податкових платежів за автомобіль, який підлягає розмитненню. Треба враховувати, що від моменту переказу коштів платником до часу їх зачислення на казначейський рахунок Львівської митниці проходить п’ять годин. Ці кошти, на той момент є лише грошовою заставою, бо заявлену митну вартість автомобіля, від якої залежить розрахунок розміру платежів, ще перевірятимуть.

Скільки коштуватиме розмитнення?

Власнику імпортованого авто необхідно сплатити ввізне мито у 10% від заявленої вартості транспортного засобу, ПДВ у 20% та акцизний збір, пільгові ставки якого визначені залежно від типу та об’єму двигуна.

“Автомобілі, які використовували орієнтовно п’ять років, мають середній об’єм двигуна – до 2 тис. см3, то для дизельних акциз складе близько 600 євро, для бензинових – 800 євро, і ще треба заплатити мито (10%) і ПДВ(20%), які складають 30% вартості автомобіля. Тобто для автомобіля із бензиновим двигуном за 10 тис. євро, це буде сума у 3,8 тис. євро”, – зазначив Павло Македон.

Читайте також: Країна тисячі аварійних мостів: Омелян розповів про пріоритети свого відомства

За його словами, якщо водій знає, якому коду УКТЗЕД відповідає автомобіль, вік його експлуатації, вартість, тип та об’єм його двигуна, можна легко розрахувати суму митних платежів за допомогою онлайн-калькуляторів, доступних у інтернет-мережі.

Контакти із митним брокером

Оскільки розмитнення автомобіля потребує певних знань та часу, то цілком доцільно ще до поїздки закордон для його купівлі, знайти собі митного брокера, який зробить це професійно.

Зазвичай, водії, які везуть автомобіль в Україну, надсилають копії техпаспорта та інвойсу, свого паспорта, ідентифікаційного коду своєму митному брокеру. Останній за цими документами подає попередню декларацію для оформлення документу контролю доставки товару. Також він розрахує вартість розмитнення, яку вам необхідно буде оплатити на розрахунковий рахунок митниці та повідомить, коли саме перераховувати ці гроші.

Акт митного оформлення

Митники звертають увагу водіїв на те, що акт митного оформлення не є формальним документом. Своїм підписом у ньому громадяни засвідчують достовірність даних щодо стану автомобіля відображених в акті: стан автомобіля, пробіг, можливі пошкодження.

Також цікаво: Триста мільйонів гривень з бюджету Дніпровщини пустять на капремонт доріг

“Виникають ситуації, коли громадяни на кордоні дуже квапляться і щоб швидше завершити митне оформлення говорять, що автомобіль є у нормальному стані, приховують, що він ушкоджений. Підписують відповідний акт. Потім, коли митну вартість авто розраховують як для неушкодженого, починаються непорозуміння”, – зазначив в. о. заступника начальника Львівської митниці ДФС Павло Македон.

Як митники виявляють спроби занизити вартість авто

Митники не приховують, що в процесі оформлення вживаних імпортних авто виникає багато спірних питань стосовно заявленої митної вартості.

“Дуже багато людей користуються специфічною напівлегальною схемою використання інших документів при подані до митного оформлення, ніж ті, які вони отримали у країні придбання автомобіля. Буває так, що громадянин купив авто умовно за 10 тис. євро, але пішов до компанії друзів, і йому виписали інвойс, що це авто придбане за 5 тис. євро. У такій ситуації виникають проблеми. Якщо автомобіль, який середньому коштує 10 тис. євро придбали за 5 тис. євро, він мав би мати певні пошкодження або тривалий термін експлуатації. Якщо ж авто справне і немає шаленого пробігу, виникає сумнів у заявленій митній вартості”, – розповів правоохоронець.

За його словами, працівники митниці постійно відслідковують ситуацію на автомобільних ринках, з яких українці імпортують автомобілі, добре орієнтуються у цінах на автомобілі, і вміють перевіряти підозрілі інвойси.

Читайте також: В Епропі вводять нові екостандарти для авто – деякі моделі стають "не прохідними"

У таких випадках, зокрема, проводять вартісну експертизу оцінки транспортного колісного засобу. Її можуть замовляти як митники, так і громадяни, брокери, щоб підтвердити вартість автомобіля на основі детального огляду і оцінки технічного стану авто.

Не поспішайте на СТО

Далі автомобіль переміщують безпосередньо у зону митного контролю. Якщо автомобіль ввозять на Львівщину, то на цю доставку виділяють п’ять діб, якщо в іншу область, скажімо Волинську, – десять. Митники застерігають, що не потрібно у цей проміжок часу їхати на СТО і одразу покращувати стан автомобіля, наприклад доставляти бампер чи фарбувати його.

У цей проміжок часу власник автомобіля ще немає повних прав на нього, поки що це – лише товар, який перебуває під митним контролем. Відповідно до положень Митного кодексу, будь-які зміни технічного стану можна здійснювати лише з дозволу митників. Якщо це зробити без дозволу, можуть скласти протокол про порушення митних правил.

Де отримати сертифікат відповідності

Натомість, за цей проміжок часу необхідно оформити сертифікат відповідності автомобіля стандарту Євро-5. Він потрібний і як для оформлення основної митної декларації на авто, так і для подальшої реєстрації автомобіля у сервісному центрі МВС. Такі сертифікати видають уповноважені підприємства, серед яких ДП НДІ “Система” у Львові, “Рівнестандарт”, “Укртехстандарт”, “Центр Авто” та інші.

Читайте також: "Пріуси" закінчились – українських поліцейських пересаджують на ЗАЗ Sens

Подання основної митної декларації

Врешті на внутрішній митниці оформлюється основна декларація митного оформлення на основі поданих документів, зокрема сертифікату відповідності.

“Якщо немає зауважень стосовно поданих документів і заявленої митної вартості, така декларація буде оформлена упродовж чотирьох годин”, – запевнив Павло Македон.

Опісля, щоб почати користуватися автомобілем, водієві необхідно буде ще зареєструвати його на облік у будь-якому відділенні Сервісного центру МВС в Україні. Тут також потрібно додатково сплатити пенсійний збір у розмірі 3%.

Якщо Ви не згодні з митними нарахуваннями

Якщо на митниці нараховують більшу суму платежів, ніж заявив громадянин і він вважає її необґрунтованою, то може оскаржити таке рішення.

Для цього звертаються із заявою з вимогою скасувати рішення до керівника митниці або ДФС, або звертаються до суду.

Також цікаво: Україну очікує наплив доступних автомобілів з Європи

У цій ситуації керуються ст. 55 Митного кодексу про коригування митної вартості. Різницю між вартістю митних платежів, яку нарахувала митниця, і яку заявив громадянин, зараховують як резерв на рахунок митниці, і її упродовж 80 днів не перераховують до держбюджету. У цей період громадянин може користуватися автомобілем і подати необхідні документи, які б підтвердили заявлену ним митну вартість авто, або пройти процедуру оскарження у суді. Якщо суд прийме рішення про скасування визначеної митної вартості, митниця зобов’язана буде його виконати та повернути зайві платежі громадянину.

Проте митники теж будуть намагатись довести свою правоту, зокрема подаватимуть запити в країни придбання авто.

“Ми часто отримуємо за цими запитами інформацію, що громадяни надали недостовірні дані. На підставі цього складаємо протоколи про порушення митних правил. Ми зобов’язані забезпечувати дотримання митного законодавства”, – зазначив Павло Македон.

За його словами, з тисячі вживаних авто, які розмитнюють на Львівській митниці, за місяць, кількість авто із заниженою митною вартістю обраховується кількома десятками. А от кількість випадків, коли громадяни через суд скасували рішення митниці – одиничні.

Також цікаво: Київський мотозавод знесуть найближчим часом