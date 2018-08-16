Національна поліція України за результатами тендеру замовила ТОВ «Єврокар» та ТОВ «Автоцентр на Кільцевій» легкових автомобілів на загальну суму 20,28 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Київський "Автоцентр на Кільцевій" поставить поліції 52 автівки спецпризначення на базі ЗАЗ Sens TF 698K 2017 року випуску по 199 тис грн. на загальну суму 10,34 млн грн.

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Кожен автомобіль матиме систему кондиціонування, а із спеціального обладнання – кольорографічні схеми та написи на кузові авто, зокрема "Поліція" та "0213".

Авто ЗАЗ Sens з кондиціонером продають за 210 тис грн., без – за 190 тис грн. На торгах єдиним конкурентом ТОВ "Автоцентр на Кільцевій" було ТОВ "Крафт-авто". Його пропозиція була вищою – 11,18 млн грн.

Також "Єврокар" поставить 15 автомобілів спецпризначення на базі Skoda Superb Ambition 1.8 TSI/132 kW 6 MG 2018 року випуску по 663 тис грн. на загальну суму 9,94 млн грн. Кожен автомобіль матиме фронтальні та бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира, клімат-контроль, пакет "Погана дорога", а із спецобладнання – сигнальний світлодіодний пристрій синього кольору на магнітній основі, встановлений на даху автомобіля.

Авто Skoda Superb Ambition, подібну тій, яку придбала поліція, продають за 727 тис грн. На торгах єдиним конкурентом "Єврокару" було ТОВ "Автоцентр Прага авто на Кільцевій", яке запропонувало вищу суму – 9,96 млн грн.

Крім того, згідно з даними системи "Прозорро", у середині липня Національна поліція України уклала угоди з:

ТОВ "Валідус спец авто" на поставку 10 автомобілів спецпризначення на базі вантажно-пасажирських міні фургонів Ford Transit на загальну суму 14,46 млн грн. (по 1,44 млн грн. кожен)

ТОВ "Спец-ком-сервіс" щодо закупівлі 26 автомобілів спецпризначення на базі вантажно-пасажирських міні фургонів для перевезення 9-ти осіб, взятих під варту, CKC-FT-M2 Ford Transit на 39,15 млн грн. (по 1,50 млн грн. кожен)

ТОВ "Спец-ком-сервіс" на поставку 16 легкових автомобілів спецпризначення типу седан на базі Fiat Tipo на загальну суму 5,69 млн грн. (по 355 тис грн. кожен)

ТОВ "Спец-ком-сервіс" на поставку 3-х легкових автомобілів спецпризначення типу седан СКС-FTP-ПС на базі Fiat Tipo на загальну суму 1,18 млн грн. (по 396 тис грн. кожен)

ТОВ "Єврокар" на закупівлі 52 легкових автомобілів спецпризначення типу седан Skoda Rapid Active6MPI/81 kW на загальну суму 18,08 млн грн. (по 347 тис грн. кожен)