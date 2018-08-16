Таку пропозицію висунув голова громадської організації "Стоп корупції".

Відбирати автомобілі з іноземною реєстрацією потрібно у водіїв, що порушують правила дорожнього руху.

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Таку думку у коментарі виданню “Обозреватель” висловив голова громадської організації “Стоп корупції” Роман Бочкала. Він вважає, що питання “єврономерів” давно вже перейшло у політичну площину, а тому вирішувати його потрібно якнайшвидше і у правовому полі.

“Будь-який водій, що порушує ПДР, потрапляє в базу поліції. Якщо ти не сплатив штраф, то при першій же зупинці авто вилучають правоохоронці на майданчик. Чому цього не відбувається з машинами на єврономерах? Якщо вони заїжджають тимчасово за документами, але не виїжджають за межі країни, чому ці машини не вилучають? Їм роблять попередження, складають протоколи, але сама машина залишається у власника”, – пояснює свою точку зору громадський активіст.

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