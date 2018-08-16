На балансі "Укравтодору" знаходиться близько шести тисяч мостових споруд, приблизно тисяча з них перебувають у аварійному стані, і ще близько половини потребують ремонту.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян окреслив проблеми у секторі мостових споруд та розповів про вже виконану роботу та перспективні кроки Міністерства інфраструктури.

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"Ситуація не є блискучою. І вона викликає певні підстави для хвилювань. З шести тисяч мостів, які на балансі "Укравтодору", близько тисячі є аварійними, і ще близько половини потребують ремонту. Ми в рамках дорожнього фонду в цьому році плануємо відбудувати капітальним чином 44 мостові споруди, це обійдеться платникам податків в 2,3 млрд гривень. Всьго за нашою програмою розвитку автомагістралей до 2022 року передбачається ремонт мостів на загальну суму 25 млрд гривень", – сказав голова міністерства у інтерв’ю телеканалу “Прямий”.

Чиновник також повідомив, що за останні два роки були капітально відремонтовані 60 мостів, а ще для двох сотень мостових споруд проводились поточні ремонти.

“Цього, безумовно, недостатньо, але ми виходимо з тих бюджетних коштів, які в нас є і намагаємося максимально ефективно їх використовувати”, – додав Володимир Омелян.

У списку пріоритетних для відбудови мостових споруд Омелян назвав мости, які ведуть через Дніпро, мости у Західній Україні, а також у Східній Україні, де переправи були пошкоджені у резільтаті військових дій.

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