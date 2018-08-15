Нові європейські екононорми в частині автомобільного транспорту насправді важко виконати. Напевно вони виллються в багатомільярдні штрафи для автовиробників, а це суттєво вплине на розстановку сил на світовому авторинку і структуру експорту.

Багатомільярдні штрафи чекають автовиробників, після того як в ЄС вступлять в силу нові еконорми щодо викидів в атмосферу. Автовиробників чекають великі штрафи в ЄС, якщо вони не скоротять вихлопи своїх автомобілів.

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Про це повідомляється в доповіді дослідницької компанії IHS Markit. За прогнозами компанії IHS Markit, в цілому штрафи за два роки можуть досягти 14 млрд євро.

Згідно з новими правилами, викиди вуглекислого газу не повинні перевищувати 114,8 г / км. Відповідно до базового сценарію, який підготував IHS Markit, в середньому вихлопи автомобілів, які продаються в Європі, на сьогодні складуть 122,9 г / км. Більшість автовиробників вже взяли курс на те, щоб до 2020-2021 років досягти необхідних показників по викидах, враховуючи програми розробки електромобілів і гібридних авто.

Очевидно, що таке жорстке регламентування еконорм змусить багатьох автовиробників приділити більшу увагу експорту автомобілів в країни з більш лояльною регуляторною політикою. Нагадаємо, що Верховна Рада відклала до 1 січня 2020 року введення екологічних стандартів "Євро-6" в нашій країні.