Кошти будуть розподілені між двома підрядниками, що перемогли у тендерах.

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА за результатами тендерів уклав три угоди про капітальний ремонт автодоріг місцевого значення на загальну суму 322 мільйони гривень.

Сума угод виявилась на 0,3% нижче розрахункової та склала 323,43 млн грн, повідомляє Рrofidom.

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ТОВ "Будінвест Інжиніринг" отримало найбільшу частину виділених коштів, вартість замовлення склала 243,49 млн грн. Зокрема, за 149,87 млн грн. компанія узялась відремонтувати дорогу Іванівка – Радісне / Т-04-12 / на ділянці довжиною 17,7 км, а ще за 93,72 млн грн – відрізок дороги Красноіванівка – Саксагань довжиною 12,5 км.

ТОВ "Спецдорремстрой" виграла тендер на ремонт 6,3-кілометрової ділянки дороги Високе – Новоіванівка – Чкалове, а за виконану роботу отримає 78,81 млн грн.

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