З 1 вересня у Євросоюзі почнуть діяти найновіші еконорми для автомобілів: Євро-6.2. Посилення екологічних вимог вже призвело до того, що деякі моделі вже зникли з пропозицій дилерів.

Доки залишається кілька тижнів до введення нових вимог, польські дилери проводять різні акції, щоби чимшвидше продати автомобілі, які зовсім скоро стануть “непрохідними” для реєстрації. А що буде з машинами, які не вдасться продати до 1 вересня? Частина автомобілів, що не відповідають Євро-6.2, все ж залишиться “прохідною”, але з умовами: їхня кількість не може перевищувати 10% від обсягів реалізації дилера в цілому.

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Здавалося б, відповідь на питання “що робити з непрохідними авто?” просто крутиться на язику – продати їх зі знижками, скажімо, в Україну, де не те що Євро-6.2, а “простий” Євро-6 буде введено аж у 2020 році. Але поки що поляки вигадали “схему”, яка допоможе їм реалізувати частину авто, незалежно від наявності того чи іншого екостандарту.

Не чекаючи останнього дня, за інформацією від SAMAR, ще в липні автодилери зареєстрували ”на себе” 7008 легковиків, що на 56% більше, ніж у тому ж місяці рік тому. Щодо серпня, фахівці SAMAR прогнозують зростання кількості реєстрацій нових авто до 50 тисяч: якщо так станеться – це буде рекордним показником цього століття для Польщі.

Це рішення містить і “підводне каміння” – згадані авто вважатимуть новими протягом 6 місяців. Далі, згідно з місцевими правилами, машина навіть із нульовим пробігом перейде в розряд вживаних. Тобто, частину нереалізованих складських залишків, якщо такі будуть, доведеться продати з іще більшими знижками.

Чи потраплять здешевлені “непрохідні” авто без Євро-6.2 до України – залежатиме виключно від наших “гонщиків”, чи то приватних покупців. Або й навіть від офіційних дилерів, оскільки поляки жодного разу не згадали варіант із продажем “непрохідних” авто за кордон.