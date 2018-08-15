Нечасто з Півночі приходять такі вісті.

Ми знаємо Швецію, як тиху країну з толерантними людьми, гарними дорогами і розвиненою інфраструктурою для електрокарів. Однак нещодавно група організованих молодих людей пошкодила більше ста автомобілів, не зробивши при цьому жодних заяв.

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За інформацією The New York Times, кілька послідовних атак на автомобілі були скоєні в ніч на понеділок у передмісті Гетеборгу. Місцева поліція повідомила, що в результаті першої атаки було зафіксовано пошкодження 33 автомобілів, наступна атака прийшлась на 50 машин, а далі були дрібніші напади.

У більшості випадків напади здійснювались з використанням вогню – автомобілі підпалювались. Такі напади були зафіксовані у районах Хялбо та Кроногарден Тролхеттану. Враховуючи кількість пожеж та відстані між ними, поліція вважає, що атаки були узгоджені та виконані розосередженою на місцевості групою людей, спілкування між якими відбувалось у звичайних соцмережах.

Поки що жодна екстремістська організація не узяла на себе відповідальність за цей теракт. Шведські правоохоронні служби проводять масштабне розслідування злочину і вже заарештували трьох підозрюваних – молодих людей віком від 16 до 21 року. Наразі слідство та розшук тривають.

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