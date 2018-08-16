Мітингувальники вимагають відремонтувати дорогу.

Мешканці довколишніх сіл Геронимівки та Руської Поляни перекрили трасу Р-10 на в’їзді у Черкаси і вимагають негайного ремонту дороги Н-16, що сполучає Геронимівку з обласним центром.

Як повідомляє видання "Вичерпно", мітингувальники вимагають почати ремонт дороги до Геронимівки вже цьогоріч. Люди скаржаться, що автобуси не завжди доїжджають до місця призначення бо на такій дорозі гублять колеса.

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Керівник Служби автомобільних доріг у Черкаській області Владислав Демиденко відповів громаді, що кошти на ремонт означеної дороги адміністрація знайшла ще у липні, наразі триває процедура закупівлі, а ремонт почнеться 15 вересня. Мова йде про поточний ремонт, оскільки на капітальний коштів немає.



Фото: Мітингувальники вимагають відремонтувати дорогу на черкащині / vycherpno.ck.ua

За словами чиновника на ремонт дороги Н-16 потрібно 33 млн грн, із яких уже "прописані" і зарезервовані 8. “Щомісяця планується надходження митних платежів, із цих коштів і будемо брати. Якщо не буде надходжень, я вам нічого гарантувати не можу”, – додав Демиденко.

Мітингувальників така відповідь не задовольнила. “Поки ви будете шукати кошти, яких не вистачає до тих 8 мільйонів, ремонт коштуватиме уже 65 мільйонів, бо дорогу розіб’ють ще більше. Нам потрібна гарантія, що все зроблять цього року”, – кажуть активісти мітингу.

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