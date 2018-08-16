Боротьба європейських країн за чисте повітря іноді виглядає занадто прискіпливою. Особливо, якщо порівнювати таку державницьку політику за українськими реаліями.

Влада Швейцарії заборонила реєстрацію деяких нових автомобілів Mercedes-Benz та Porsche з дизельними двигунами, які показували неправдиву інформацію щодо їх шкідливих викидів. Про це повідомляє Car&Bike із посиланням на заяву агентства доріг Astra.

Читайте також: "Пріуси" закінчились – українських поліцейських пересаджують на ЗАЗ Sens

В країні припинять реєструвати Mercedes Vito та Porsche Macan і Cayenne. Зазначається, що це рішення стосуватиметься автомобілів, імпортованих з 17 серпня. Транспортні засоби визначених моделей, які уже були ввезені до Швейцарії, можуть використовуватись і надалі, але після їх модифікації.

Під заборону потрапили Mercedes Vito з 1,6-літровими дизельними двигунами, Porsche Macan з 3-літровими дизельним двигунами та Porsche Cayenne з 4,2-літровими дизельним двигунами.

Автоконцерн Daimler сказав, що припинив експортувати моделі Vito після того, як німецька влада у травні наказала відкликати їх для виправлення недоліків та припинила їх реєструвати.

Нагадаємо: після гучного скандалу, який розгорівся навколо концерну Volkswagen в 2015 році, коли автовиробника впіймали на встановленні ПЗ, що навмисно приховувало справжні показники викидів, регулятори в усіх країнах стали більш пильно стежити за відповідністю автомобілів екологічним стандартам.

У червні цього року німецький прокуратура постановила, що автоконцерн Volkswagen має сплатити 1 млрд євро у справі про маніпуляції з програмним забезпеченням, встановленим на авто з дизельними двигунами. Автовиробнику довелось сплатити найбільший в історії штраф за це в США.

Як повідомлялось, нещодавно Міністерство транспорту Японії виявило, що японські автовиробники Mazda, Suzuki та Yamaha фальсифікували результати тестувань на економію пального на викиди в свої автомобілях