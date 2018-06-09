І зібрав 200% інвестицій на краудфандінговій платформі indiegogo.

Святослав Герасимчук заснував стартап Hypar та зібрав необхідні кошти для серійного виробництва першого у світі складного човна-заплічника.

Свою розробку Святослав називає smart boat, оскільки його легкий човен може не лише складатись для переноски, а ще й легко перетворюється з каяка на вітрильник або навіть електрочовен на сонячних панелях.

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Фото: Святослав Герасимчук з Hypar / Александр Подгорчук / "Клопс"

На початку 2016 Святослав розпочав роботу над проектом. У квітні 2017 року стартувала кампанія по збору коштів. На платформі для збору інвестицій Indiegogo проект Hypar зібрав $67,845, що вдвічи перевищило необхідну суму. І вже у травні того ж року було налагоджене серійне виробництво каяків Hypar, а до вересня освоїли і версію на сонячних панелях.

Детальну інформацію про човен трансформер можна знайти на сайті Hypar. Розкажемо про найважливіші характеристики. Вага човна – 7-9 кг, залежно від комплектації. Габарити у складеному стані – 1010х800х250 мм. Виготовлена зі спеціального поліпропілену Akyboard.

Під час кампанії по збору коштів каяк Hypar оцінювався у $750, а за $1000 можна було отримати човен з унікальним декором. Та хоч виробництво човнів вже стартувало, поки що каяки не надійшли у продаж. Карбонові регульовані весла пропонуватимуться окремо.

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