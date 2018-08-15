Після перегляду цього відео виникає бажання вирушити у сімейну автомобільну мандрівку.

Постійне місце проживання? Увесь світ! Будь-яке місце на планеті, куди можна дістатись на автомобілі з причепом.

sCarabane від стартапу Green Cat Technologies являє собою енергонезалежний пересувний дім. Усе необхідне для функціонування побутових систем будинок самостійно “добуває”, використовуючи сонячну енергію. А для того, аби приймати на світлозбирач якмога більше сонячних променів, будинок ще й обертається довкола своєї осі. Вся конструкція розміщується на рухомій основі і самостійно обертається слідом за сонцем, завдяки датчикам освітлення.

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Фото: Автономний мобільний будинок sCarabane / scarabane

На місце зведення цей “розумний намет” прибуває у вигляді контейнера, габарити якого вписуються у стандартні розміри звичайних причепів: довжина 7,8 м, ширина 2,5 м, висота 2,8 м, вага 2,5 тони. Після прибуття на місце, вже через 20-30 хвилин у мальовничій місцині стоятиме комфортний будиночок з усіма зручностями. У sCarabane є вітальня, дві спальні, санвузол з душовою кабіною та веранда з навісом.

Система збору сонячної енергії sCarabane є однією з кращих на сьогодні. Параболічне висувне “дзеркало” площадью 6 кв.м. фокусує світло на нагрівальних елементах, забезпечуючи нагрівання води для бідинку. А освітлення і роботу мотора, що обертає споруду забезпечує сонячна панель потужністю 500 Вт. На додачу є ще й вітряк, що також генерує енергію. З усіх джерел енергія надходить у компактні акумулятори.

Наразі sCarabane є лише функціональним концептом. Його творці хочуть довести автономність будиночку до максимуму, обладнавши його ще й системою збору та очищення дощової води. Наразі невідомо, скільки часу знадобиться Green Cat Technologies для виходу з таким продуктом на ринок, та сподіватимемось, концепт у найближчі роки буде втілений у життя.

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