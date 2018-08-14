Тепер кожен з пасажирів може без навушників слухати свою музику чи дивитись відео, не заважаючи іншим і без сторонніх шумів від сусідів.

Технологія Separated Sound Zone від Hyundai-Kia розмежовує звуковий простір у салоні автомобіля, дозволяючи кожному чути лише звук від свого пристрою. Та що ще краще – вже за два роки корейська корпорація обіцяє вивести цю технологію на ринок у своїх автомобілях.

Фактично Separated Sound Zone (SSZ) – це технологія актичного приглушення шуму, яка вже досить давно використовується в навушниках. Її суть полягає у тому, що через мікрофон пристрою вловлюються сторонні шумові сигнали і дзеркально відтворюються з тією ж амплітудою. Коли обидві звукові хвилі зустрічаються, вони пригнічують одна одну.

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Для системи SSZ передбачається використання динаміків, встановлених в підголівниках крісел, з яких виходить звук вузької спрямованості. А шумоподавляючі пристрої генерують “дзеркальну” звукову хвилю, створюючи таким чином довкола кожного крісла звукову капсулу. Уся система зав’язана на мультімедійному пристрої автомобіля, до якого потрібно підключити свій девайс через Bluetooth, аби повідомити про появу нового користувача, якому необхідний свій звуковий простір. Активована система не пригнічує усі звуки – пасажири зможуть вільно спілкуватись між собою та чути, що відбувається за вікнами авто.



Інженери Hyundai-Kia працюють над цією технологією з 2014 року і вже досягли значних успіхів у її реалізації. Фактично, вже за два роки у автомобілях Кіа та Хюндай вже буде така система. Скоріш за все, спочатку лише на дорогих моделях.

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