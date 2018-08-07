Ще одна річ з наукової фантастики стала реальністю. Гарна "уніформа".

Екзоскелет – одна з яскравих ідей трансгуманізму, що перейшла з категорії вигадки у площину реальності.

До вершини біоніки – штучного інтелекту – ми поки що лиш наближуємось; екзокортекс реалізований лише незначною мірою – слухові апарати, поки що є кращим прикладом нейропротезування; біомеханоїди усе ще надто фантастичні; а от до створення кіборгів залишилась пара кроків, оскільки екзоскелет впритул наближує появу біо-механічного гібрида. Різниця між людиною у екзоскелеті та кіборгом лише у тому, що механічний пристрій не вживлений у тіло користувача екзоскелета.

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Так чи інакше, а компанія Ford стала одним з піонерів використання новітньої технології. Автовиробник роботизував працівників своєї конвеєрної лінії, сподіваючись зменшити кількість повторюваних рухів, які спричинюють надмірну втому та збільшують ризик травмування.

“Будівництво транспортних засобів – фізично важка робота”, – сказав Брюс Хеттл, віце-президент групи Ford. “Ми піклуємось про своїх співробітників і намагаємося допомогти їм виконувати свою роботу з найменшим ступенем навантаження на організм”.

Ford закупив партію екзоскелетів під назвою EksoVest від компанії Ekso Bionics. Каліфорнійська компанія пропонує різноманітні варіації механічних посилювачів людини: EksoWorks, EksoZeroG Arm, Exoskeleton Arm та EksoVest, кожен з яких має своє призначення та переваги.

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“ЕкзоЖилет” EksoVest допомагає піднімати та переносити важкі речі, забезпечуючи додаткову підйомну силу до 7 кг на одну руку, підтримує руку у піднятому положенні, полегшує навантаження на спину.

Нік Готтс, співробітник що спробував попрацювати з EksoVest заявив, що тепер не хоче з ним розлучатись під час зміни. “Будь-яку важку роботу я б не робив без нього”, – сказав він.

Ford збирається поширити цю технологію на 15 своїх заводів у семи країнах світу. В даний час кожен північноамериканський завод Ford вже має “ЕкзоВест”.

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