Та ще кілька цікавих "фішок" нового електрокара.

Ми чекали на цю річ з 2015 року, коли Audi вперше представила віртуальні дзеркала на e-tron. Відео від Auditography нарешті дає нам першу можливість побачити екрани в дії.

Перш за все варто зазначити, що у деяких країнах відео-дзеркала не відповідають законодавству, тож Ауді, скоріш за все, пропонуватиме їх у якості опції там, де можна. Сподіватимемось, що у наших нормативах і регламентах не знайдеться приводу для заборони такої захоплюючої функції.

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Подивимось, як це працює. 7-дюймові монітори специфічної форми вмонтовані у двері e-tron. “Регулювання дзеркал” відбувається подібно до того, як ви працюєте з зображенням на своєму смартфоні – можна приблизити, повернути, посунути картинку. І усе це за порухом пальців.

Audi має презентувати свій “Електрон” світові вже цього року. А за ним, наступного року, готується до прем’єри купеподібний e-tron Sportback. Якщо віртуальні дзеркала “приживуться” на першому електрокарі, можливо, усі наступні матимуть такі ж.

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