Чи довго протримається результат?

Porsche вдалось перевершити рекорд кращого кола на Нюрбургрінгу, що протримався 35 років. Новий болід покращив час майже на хвилину!

Ім’я нового “короля Нюрбургрінга” – Porsche 919 Hybrid Evo. Цей болід тричі перемагав у марафоні в 24-години Ле-Ман, а тепер ще й показав вражаючий результат на Нордшляйфе: 5 хвилин 19,55 секунд.

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Фото: Тімо Бернхард та його Porsche 919 Hybrid Evo біля історичного напису “будь швидше 6:11.13” / Porsche

Попередній рекорд кола на цій складній трасі був встановлений 28 травня 1983 року на боліді Porsche 956 C, котрим керував Штефан Беллоф. Його результат 6 хвилин 11,13 секунд залишався неперевершеним 35 років!

Але 37-річний гонщик Тімо Бернхард та його Porsche 919 Hybrid Evo з силовою установкою на 1160 к.с. змогли вибороти майже хвилину, тоді як навіть кілька секунд було б достатньо для того, аби увійти в історію. Що ж, можливо, знадобиться ще три десятиліття, аби здолати новий рекорд, а можливо, вже завтра якийсь китайський стартап зможе посунути “титана” з п’єдесталу.

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