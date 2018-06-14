Кросовер показав час, що не посоромив би й дорогий спорткар.

Нюрбургрінг – одна з найскладніших трас світу. Час проходження кола тут має велике значення для спорт-, супер- та гіперкарів. Однак і новий чеський кросовер зміг гідно показати себе на Нордшляйфе.

Анонсований учора рекорд сьогодні був підтверджений офіційно. Спортивна версія Skoda Kodiaq з індексом RS, пілотована професійною гонщицею Сабіною Шмітц, подолала “Північну петлю” за 9:29.84, таким чином встановивши рекорд проходження кола для семимісних кросоверів. Для порівняння: Range Rover Sport Supercharged 2010 року випуску проїхав коло за 8:55, а у 2004 році Сабіна Шмітц за кермом седану Jaguar S-type проїхала цю дистанцію за 9:12.

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“Мені подобається їздити на Нюрбургрінгу на чомусь незвичайному. Одного разу я навіть ганяла тут на кемпері. Думала, що семимісним кросовером буде складно керувати. Високий центр маси… Північна петля – найскладніший трек світу. Змусити тут їхати машину на межі можливостей – важка робота. Однак від самого початку мені було дуже комфортно мати справу з RS. Автомобіль легкий та добрий в управлінні. При цьому має абсолютно заводську комплектацію. Ніяких спеціальних гальм чи ще чогось такого”, – коментує пілот Сабіна Шмітц.

Фото: Довжина кола Нюрбургрінгу – 20,832 км, складні повороти й перепади висот роблять трек складним і водночас цікавим для гонщиків / wikipedia.org

Skoda також розкрила деякі відомості про новинку. Kodiaq RS оснащено дволітровим дизельним двигуном з парою турбін від VW, що генерує 239 к.с. потужності. Такий самий двигун встановлюється на Tiguan, тож імовірно розгін до 100 км/год у Кодіака повинен займати приблизно стільки ж – менше 7 секунд. Творці RS також зазначили, що кросовер оснащується адаптивним шасі DCC, регулюванням налаштувань режиму руху Driving Mode Select, а також повним приводом.

Світовий дебют Skoda Kodiaq RS запланований на жовтень цього року під час автошоу у Парижі.





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