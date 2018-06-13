За кермом – королева Нюрбургрінгу Сабіна Шмітц.

Skoda показала коротенький відео-тізер до рекламного міні-фільму про новий Kodiaq RS. А автомобільні папарацці вже встигли сфотографувати спортивний кросовер без камуфляжу.

Про можливу появу топової версії RS для Kodiaq чехи зі Skoda вперше заговорили ще у 2016-му році. І от нещодавно компанія оголосила, що прем’єра гарячого кросовера запланована на жовтень – під час Паризького автосалону. А вже завтра, 14 червня, Skoda покаже відео з рекордним колом знаменитої Сабіною Шмиц на Нюрбургрінгу. Сьогоднішнє ж відео – тізерне.

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Пілотом “Кодіак ерес” виступила Сабіна Шмітц – дворазова переможниця змагань “24 години Нюрбургрінга”. Разом з “королевою Північної петлі” у новому кросовері їхав Франтішек Драбек – керівник сектору компактних моделей Skoda, котрий зіграв значну роль у появі версії RS.

Офіційна інформація про Kodiaq RS з’явиться пізніше, та за чутками під капотом кросовера може бути бензиновий 2.0 TSI (близько 250 к.с.) або дизельний 2.0 TDI з парою турбін (240 к.с.), котрі працюють у поєднанні з семиступінчатим “роботом”.

Фото: Skoda Kodiaq RS / Stefan Baldauf/SB-Medien

З анонсного відео неясно, про який саме рекорд Нюрбургрінгу йде мова. Навряд чи це буде абсолютний рекорд “Нордшляйфе” для кросоверів – його втримує 510-сильний Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio з часом 7:51.7. Дізнаємось вже завтра.

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