Фотографи-шпигуни застукали на дорожніх тестах незвичайний універсал Skoda Octavia. Швидше за все, в об'єктиви камер потрапив тестовий мул моделі нового покоління.

Як відзначають наші зарубіжні колеги, а також фотографи, які зробили знімки моделі. Ця Skoda Octavia має ряд відмінних рис, які можуть говорити про те, що перед нами тестовий мул авто наступної генерації.

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Зокрема, у автомобіля відрізняється передня частина кузова. Проте, серійна версія нової Skoda Octavia, очевидно, буде ще більше відрізнятися від прототипу.

Крім цього, на тестовому прототипі Skoda Octavia встановлені незвичайні колеса. Також видно, що автомобіль сильно перевантажений. Ніякої офіційної інформації про новинку немає.

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Вірогідно, що автомобіль Skoda Octavia 2020 модельного року отримає широку гамму бензинових і дизельних моторів, а також гібридну модифікацію.