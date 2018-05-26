І це буде глобальна модель!

Компанія Ford планує випустити свій перший повноцінний електромобіль у 2020 році. Ним стане компактний кросовер під назвою Mach 1.

Певно, “блакитний овал” розраховує зіграти на історичній назві моделі: Mach 1 була однією з найпопулярніших версій Ford Mustang з 1969 по 1978 роки. Новинка не матиме нічого спільного зі спортивними купе, та й потужність забезпечуватиме не бензиновий двигун.

Читайте також: Ford запатентував автомобіль-трансформер (фото)

Як повідомляє видання Autocar, електричний кросовер Ford Mach 1, котрий наразі знаходиться на стадії розробки під кодовою назвою CX430, буде побудований на фірмовій платформі C2, тій самій, що використовує нове покоління хетчбеку Ford Focus. Саме тому на першому етапі він буде виключно передньопривідним, оскільки ця архітектура не розрахована на повнопривідну трансмісію. Однак за умови популярності кросовера, Ford готова модифіковати платформу під 4х4.



Фото: Варіант вигляду Ford Mach 1 від дизайнерів видання Motor1 / Motor1

В черговий раз представники Ford підтвердили, що Mach 1 буде використовувати стилістичні рішення моделі Mustang, а за габаритами та ціною буде близький до сучасного Ford Kuga. Форма кузову буде близькою до хетчбеку з високою посадкою. Очікується, що Ford Mach 1 матиме запас ходу на одному заряді до 500 км.

Також цікаво: П'ять відео автомобілістам для гарного настрою у п'ятницю