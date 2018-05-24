В Україні стартував продаж флагманського 7-місцевого кросовера Peugeot 5008 в топовій версії GT. Вона оснащується найпотужнішим силовим агрегатом, який доступний для моделі на нашому ринку.

Кросовер приводиться в рух 2,0-літровим турбодизелем BlueHDi 180 к.с. S & S, який працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною трансмісією. Розгін до першої сотні займає 9,2 секунди.

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Екстер'єр топового виконання GT відрізняється від своїх більш доступних побратимів чорним глянцевим дахом і 18-дюймовими легкосплавними колісними дисками. Усередині головною відмінністю новинки є акустична система Hi-Fi класу FOCAL.

Повного приводу у кросовера немає, але поліпшену прохідність забезпечують система контролю зчеплення з дорогою Advanced Grip Control і система допомоги при спуску Hill Assist Control Descent (HADC).

У список базового оснащення Peugeot 5008 в комплектації GT входять адаптивний круїз-контроль, система контролю концентрації водія, система читання дорожніх знаків, система допомоги при парковці Park Assist, система кругового моніторингу Visio Park і безліч інших опцій.

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Стартова ціна новинки - 1 188 500 грн. Доплату беруть за колір металік (12 650 грн.) І білий перламутр (17 710 грн.). Для покупки авто передбачена кредитна програма.