Фотографії рестайлінгового кросовера потрапили у мережу з Китаю.

Рестайлінговий Kadjar має з’явитись наприкінці цього року. Та кілька фотографій оновленої моделі потрапило у інтернет з бази міністерства промисловості Китаю. На них показано версію моделі для Піднебесної, однак європейська навряд чи сильно від неї відрізнятиметься.

Renault Kadjar, що ділить платформу з Nissan Qashqai, після рестайлінгу зовні не дуже змінився. Оновились бампери, дещо підретушована оптика – от і все. Фото салону немає, та можна припустити, що у свіжого кросовера буде нова мультимедійна система з вертикальним сенсорним екраном, як у решти останніх моделей марки.

У Європі дореформений кросовер пропонується з турбованими бензиновими агрегатами 1.2 TCe (130 к.с.) та 1.6 TCe (165 к.с.), а також дизельними моторами 1.5 dCi (110 к.с.) і 1.6 dCi (130 л. с.). Більшість автомобілів комплектується “механікою”, а “робот” і варіатор X-Tronic пропонується для більш потужних двигунів. Привід – передній або повний. За непідтвердженою інформацією, лінійку моторів оновленого Kadjar може поповнити турбований 1.3, як в нового Mercedes A-Class, оскільки цей двигун є спільною розробкою двох компаній.

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