Німці вирішили "підігріти" інтригу з появою нового кросовера за допомогою рекламних мікро-фільмів, знятих у голлівудському стилі.

Audi показала зображення скетчу Q8 з підписом: “Не вовк у овечій шкірі, а кросовер з дизайном купе”. А слідом показала тізер до п’ятисерійної реклами, більш подібної до фільму. Перший епізод покажуть 21 травня.

Короткий синопсис першого епізоду серіалу Ауді від Студії чотирьох кілець такий: “Сандра та Квентін – екстравагантна пара успішних молодих людей, в яких є усе. Успішна кар'єра, дизайнерський лофт, впливові друзі і ідеальний автомобіль, що підкреслює їх статус. Та за мить усе зміниться”. Спробуємо здогадатись: у їх житті з’явиться Q8.

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Audi вирішила не чекати жовтневого автосалону у Парижі для презентації Q8, прискоривши його вихід до червня. Та до того часу усі охочі зможуть побачити новий кросовер у рекламному фільмі, розділеному на п’ять частин. Останню серію компанія покаже п'ятого червня й одразу по завершенні обіцяє нарешті представити живий автомобіль. Можливо, 8 червня?



Сьогодні ж понове з Інгольштадту вирішили показати нам дизайнерський скетч, аби можна було порівняти, як змінились його обриси на шляху від концептів до конвеєра.



Фото: Зліва – перший концепт, показаний у Детройті в січні 2017 року. Праворуч – Audi Q8 Sport Concept з Женевського автосалону у березні 2017 року. Обидва прототипи були гібридними / Drive.ru

За офіційно підтвердженими даними, Audi Q8 побудована на модульній платформі MLB. Оснащуватись кросовер буде бензиновими та дизельними турбованими двигунами, топовим з яких стане 4.0 TDI для версії SQ8. Крос-купе отримає постійний повний привід quattro з міжосьовим диференціалом Torsen і восьмиступінчатим “автоматом” tiptronic. На десерт Audi готує ще й гібридну RS Q8.

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