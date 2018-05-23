Шпигуни ще минулого тижня показали кросовер майже повністю. Та вони не знали, що буде під капотом.

Оновленний кросовер отримав свіжий костюмчик, злегка підретушований інтер’єр та епіцентр апгрейду – у моторному відсіку. Kia Sportage 2019 модельного року отримав дизель з м’яким гібридом та новий двигун 1.6 U3.

Візуальні зміни у кросовері кардинальними не назвеш: фірмова решітка радіатора “посмішка тигра” трохи витягнулась у довжину, високо посаджені передні фари та суцільна задня – формують впізнаваний фірмовий стиль, котрий у 2015 році змінив образ Sportage з граненого на плавний. Блок протитуманних фар у передньому бампері змістився вище та поділився навпіл хромованим молдінгом. Самі протитуманні ліхтарі розміщені у отворах повітрозабірників.

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Kia Sportage відтепер пропонується з новим 2-літровим дизелем EcoDynamics+ R, прирудню потужність якого доповнює 48-вольтова батарея та стартер-генератор. Про потужність м’якої гібридної установки виробник не каже ні слова. Натомість корейський виробник повідомив, що у палітрі моторів тепер не буде 1.7 CRDi, котрий замінить сучасніший 1.6 U3 CRDi, що відповідає екологічним вимогам Euro 6d. Потужність цього двигуна становить 113 або 134 кінські сили в залежності від обраної комплектації. При цьому більш продуктивна версія поставляється з 7-ступеневою автоматичною трансмісією та системою повного приводу.

Фото: Kia Sportage 2019 модельного року / Kia

На офіційних фото Sportage хизується гарними 19-дюймовими дисками – вони є прерогативою оснащення GT Line, та для базової комплектації передбачені простіші колеса з радіусом 16 дюймів.

Оновлений Sportage отримав передові цифрові технології з арсеналу фірми, котрі захищають, допомагають керувати, та розважають водія і пасажирів кросовера. Серед них Smart Cruise Control з системою Stop&Go, система контролю втоми водія, камери кругового огляду, котрі виводять зображення на семи- або восьмидюймовий екран розважальної системи.

Початок продажів нового Kia Sportage у Європі заплановано на третій квартал 2018 року.

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